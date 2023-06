Amaxofobia, el trastorno que afecta a la influencer Susana Molina y a miles de personas en el mundo

Además de ser referentes en lo que a estilo de vida se refiere, una de las funciones a destacar de las influencers es la de dar visibilidad a problemas que una gran parte de la población pasa por alto por motivos como el del desconocimiento. Eso es precisamente lo que Susana Molina reflejaba en una última ocasión y a través de sus redes sociales al hacer referencia a la amaxofobia, un miedo con el que cuentan personas de todos los rincones del planeta y que quizá desconocías.

El pánico intenso y persistente en el tiempo a la idea de coger un coche y conducir ha sido bautizado con el nombre mencionado. Un trastorno de ansiedad que padece la ganadora de Gran Hermano 14 y que ha expresado con total libertad a través de su cuenta de Instagram, alegando además que se trata de una fobia que tiene tratamiento y que pueden superar el 22% de los conductores españoles que la sufren cuando conducen y que provoca que el 19% de ellos abandone la conducción al no poder controlar el miedo que les genera estar al volante. Un giro que hace que su rutina, y por ende la normalidad de sus vidas, se vea afectada de una manera un tanto negativa, ya que este miedo puede no solo estar presente cuando uno conduce por sí mismo, sino también cuando se monta en el coche y es otra la persona que lo hace.

Aunque hay quienes padecen amaxofobia sin haber tenido una razón previa que pueda desencadenar ese miedo, lo cierto es que la ex pareja de Gonzalo Montoya sabe el motivo de su trastorno: «Ya sabéis muchos que tengo un problema con el tema de conducir porque hace tiempo tuve un incidente, y desde entonces, le tengo miedo, pero lo estoy superando», comenzaba desvelando a través de sus stories, dejando entrever estar inmersa en una terapia para lograrlo: «El otro día cogí el coche en un camino muy largo de dos horas. Ahora voy a hacer una terapia de choque porque voy a coger una furgoneta hasta Cantabria. Es decir, cuatro horas», añadía.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la participante de la primera edición de La Isla de las Tentaciones ha hecho hincapié en el motivo que le llevó a coger verdadero terror a todo aquello relacionado con los coches: «Hace seis años, cuando iba a coger el coche para volver a casa, unos segundos antes me desmayé. Aunque parece un incidente sin importancia, a mí me creó un trauma, y posteriormente, un problema de salud mental», zanjaba, abriendo así su corazón a sus seguidores como nunca antes para demostrar que está haciendo frente a un problema que muchas personas padecen y al que probablemente no habían puesto nombre hasta que la creadora de contenido ha revelado que se trata de un miedo muy presente entre la gente.