‘Socialité’ cancelado: historia de un programa que ha luchado por sobrevivir

Mediaset cancela Socialité, el que fuese uno de los buques insignia de la cadena y un referente durante los fines de semana. Después de ocho años, el formato presentado por María Verdoy y Antonio Santana se despide para siempre de su audiencia, y lo hace de manera fulminante. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa, ya que hasta el momento había sobrevivido y se mantenía estable pese a las continuas modificaciones. De hecho, ya conocemos la fecha del último programa, que se emitirá justo antes de agosto, durante el último fin de semana de julio. Pero, ¿cuál es el motivo que hay detrás de este adiós tan abrupto?

Al parecer, la decisión ya habría sido comunicada al equipo de Verdoy y Santana, los presentadores que se encuentran actualmente al frente del mismo, y el principal motivo de la cancelación no habría sido otro que los datos de audiencia que se manejan desde hace tiempo y que, en comparación con el resto de formatos de la cadena, no cumplirían con las expectativas. Aunque lo más llamativo sigue siendo que desde Telecinco todavía no tendrían un recambio para el programa. De ese modo, esa franja horaria durante los fines de semana quedaría «huérfana», optando seguramente por reposiciones. Mientras que, en RTVE, están a punto de lanzar una nueva versión de D Corazón presentado por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos.

María Verdoy en ‘Socialité’ / Telecinco

El fin de Socialité también implica el cierre de una etapa que ya comenzaba con la desaparición del extinto Sálvame en mayo de 2023. Lo que, al mismo tiempo, también implicaba la salida de los principales rostros del programa. Entre ellos, el de María Patiño, quien también se ponía al frente de Socialité los fines de semana junto a Nuria Marín y Javi de Hoyos. Pocos meses después del final de Sálvame, la presentadora y sus compañeros también decían adiós al otro formato que la ligaba a la casa en medio de una tremenda reestructuración. «Ha merecido la pena», se lamentaba en aquel entonces Patiño, quien daba gracias a los espectadores por haberla acompañado casi desde sus comienzos. «Ha sido una decisión acertada. Todo el mundo sabe que este programa lo deja de presentar Nuria Marín, una maravillosa compañera que ha sumado a este programa y una servidora», apuntaba como colofón final.

Joaquín Torres protagonista de una noticia del programa ‘Socialité’/ Mediaset

Poco después, se anunciaba que sería María Verdoy, quien hasta ese momento participaba en Fiesta, el programa de Emma García, la que se pondría al frente del magacín. Una gran aventura a la que se sumaba también Antonio Santana o figuras como Sofía Suescun para comentar las últimas novedades de Supervivientes. Sin embargo, es evidente que los continuos cambios sufridos tanto en la cadena, como en el programa, han pasado factura a su audiencia, cayendo de un 11,7% de cuota de pantalla en su primera época, al 9% que manejan actualmente. De momento, el 27 de julio es la fecha señalada en el calendario para darle el adiós definitivo al programa, lo que puede suponer un auténtico huracán en la parrilla televisiva.