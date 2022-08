Soraya Arnelas explica el motivo por el que su hija pasará por el quirófano

Soraya Arnelas ha dado un paso al frente en relación al estado de salud de una de sus hijas. La cantante ha aclarado a través de un post que la pequeña Olivia padece una dolencia por la que tendrá que pasar por el quirófano próximamente. La pequeña ha nacido con una hernia y ese es el motivo por el que pasará por la mesa de operaciones, tal y como ha confirmado la propia intérprete a sus seguidores.

“Para los que me preguntáis qué le pasa a Olivia en el ombligo… nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo. De hecho, fue una de las razones por la que me adelantaron el parto una semana. Se me salió por completo y parecía que no tenía. Así es que el ginecólogo me dio la pauta de adelantar el parto”, ha comenzado diciendo en un post. “Lo que nos ha dicho la pediatra es que si el ombligo no cambia de color y si no duele no hay motivo de operación urgente. Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse, pero Olivia andaba muy molesta y el cinturón le hacía daño. No paraba de llorar”, ha detallado.

La cantante ha explicado que ha probado también otro tipo de alternativas para ver si el ombligo de Olivia termina por ceder. Sin embargo, no hubo el éxito deseado. “Le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda en el ombligo con una cinta, pero la cinta le hacía daño en la piel, así es que nada. Por lo que hemos decidido dejarla así, tendría que volver a su estado original con el tiempo, pero si no lo hace, a los tres años cuando pese 12 kilos aproximadamente la operarán”, ha explicado Arnelas.

“Ya nos pasó con el frenillo de Manuela que justo a esa edad es cuando pueden ponerles la anestesia a los niños. Antes no es bueno porque la anestesia podría causar daños neuronales en bebés, es lo que me ha dicho el especialista. Sé de muchos niños que lo tienen, de adultos también. Y esa es la cosa, una hernia, sin más. Se la van controlando y de momento no queda otra que esperar, pero ya la veis, está feliz con su botoncito, como su yeyo Paco y su mami”, ha comentado Soraya Arnelas. Para finalizar, ha querido dejar claro que lo que ha explicado lo ha comprobado a través de datos clínicos de un especialista y no por deduciones suyas. «Lo digo por esas madres que vienen a poner en tela de juicio lo que he escrito. Y, sobre todo no se pueden comparar casos clínicos entre pacientes y especialistas. Que ya nos conocemos», ha finalizado muy sincera.