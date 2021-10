Soraya Arnelas, indignada con el dolor de la cesárea

La larga espera de Soraya Arnelas terminó hace apenas unos días, cuando vivió una de las jornadas más emocionantes de su vida tras convertirse en madre por segunda vez de una niña a la que la cantante y su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, llamaron Olivia. La pequeña vino al mundo por cesárea y pesó 2’7 kilos, un peso algo bajo pero no preocupante. La extremeña está disfrutando de estas semanas centrada en esta nueva maternidad y en su recuperación, pues la intervención quirúrgica para tener a su niña no está siendo nada fácil.

Así lo ha compartido con sus followers a través de su perfil de Instagram, en el que se ha mostrado un tanto indignada con lo doloroso que está siendo el postparto. «Contaros que estoy bien. Me estoy recuperando con la cesárea, ¡madre mía! Que no os engañen con la cesárea.», comienza diciendo y es que al parecer todo el mundo le habló de la parte positiva de esta forma de dar a luz, obviando lo dolorosa que es. «Yo solo puedo decir que cuando os preguntaba que cómo eran, que te recuperas muy rápido, pero por qué nadie me dijo lo que dolía una cesárea».

Con un filtro para ocultar lo cansada que seguramente está, Soraya Arnelas está compaginando los primeros días del bebé con el sufrimiento de la intervención. «Así que aquí estoy con Nolotil, ya terminé con los antibióticos, pero como soy un poco burrita y no puedo estar quieta y tengo que tener cuidado con la cicatriz», ha desvelado, dejando caer que lo de guardar reposo no va con ella.

Por suerte, reconoce que las cosas van cada vez mejor, «estoy mejorcilla y ya me puedo mover, subir y bajar a la cama…», ha explicado, siendo consciente de que lo que toca en estos momento es calma y sosiego, «ahora tranquilidad en casita». Por supuesto está muy pendiente de Olivia y es que su objetivo ahora mismo es que la niña gane peso poco a poco.

Y cuando parecía que la intervención había terminado, Soraya Arnela ha regresado a sus redes para hacer un alegato a favor de todas esas mujeres que, como ella, se han sometido a la dureza de una cesárea para tener con ellas a sus hijos. «Tengo que contarlo: a mí se me desprendió la uretra, nadie es consciente del trabajazo que es traer vida a este mundo. Que es maravilloso, ¡pero joder! Es para ponernos un monumento, ¡no me jodas! Somos unas valientes de la vida. Así que desde aquí reclamo menos regalitos para los niños, que ellos no se dan cuenta, y más atenciones para la madre. Dicho queda», ha sentenciado.