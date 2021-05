Han pasado 20 años desde que ‘Operación Triunfo 1’ revolucionara el mundo de la música y la televisión. Carlos Lozano daba el pistoletazo de salida a este primer talent musical que acogía a 16 jóvenes anónimos llegados de toda España, que consiguieron su puesto en la academia más famosa de la pequeña pantalla, imponiéndose a miles de candidatos con un único sueño: llegar a lo más alto en la industria musical.

Y aunque los extriunfitos están de celebración, la repentina muerte de Álex Casademunt el pasado mes de marzo, ha empañado este 2021 tan especial para todos ellos. Todo un drama que se ha unido al que han vivido algunos de los concursantes de aquella primera edición donde destacan complicadas rupturas, juicios, supuestos episodios de malos tratos y depresiones. Situaciones que repasamos a continuación.

Ha sido su ex marido quien ha destapado su cara oculta en las páginas de ‘ABC’, acusándola de arruinarle, de haberle sido infiel y de haber interpuesto una falsa denuncia de malos tratos contra él, por la que tuvo que pasar una noche en el calabozo. No contento con esto, el padre de sus hijos ha declarado que Mireia siente unos profundos celos por sus compañeros de ‘OT’, entre ellos Chenoa, Natalia y el propio Álex Casademunt, por el que al parecer dejó ‘Fórmula Abierta’. Pero la catalana ha confirmado que estará en el concierto homenaje a su malogrado compañero.

Chenoa, enamorada y sin boda

Salió del programa enamorada de David Bisbal, pero su relación terminó de manera sorpresiva, al menos para ella, cuando el cantante reconoció estar soltero en una rueda de prensa a miles de kilómetros de la argentina. Después de varias relaciones fallidas, la artista ha encontrado por fin al hombre de su vida, el médico Miguel Sánchez-Encinas. Con anillo de pedida y la boda en marcha, la intérprete de ‘ Todo irá bien’ ha tenido que postponer su enlace debido a la pandemia. Compuesta y con novio, la polifacética cantante todavía no ha podido cumplir su sueño de vestirse de blanco.

Su paso por ‘O.T.1’ estuvo marcada, casi a partes iguales, por sus actuaciones y sus lacrimógenos momentos. Tras salir del programa y estando en la cresta de la ola, quien fuera su pareja, la modelo Begoña Alonso, le denunció por supuestos malos tratos. Se celebró el juicio y el de San Vicente de la Barquera quedó absuelto.

La malagueña se casó con su representante, José Manuel Maíz y, tras un año de convivencia y una hija de un mes, decidieron separarse. Una ruptura difícil y que, ocho años después, aún les tenía batallando en los tribunales por la custodia de su pequeña.

Un accidente doméstico estuvo a punto de costarle la vida a Manu Tenorio. La explosión de una caja de fusibles le produjo unas fuertes quemaduras que le llevaron a permanecer ingresado en un hospital madrileño. A pesar del pronóstico inicial, el cantante se recuperó sin secuelas.

A pesar de ser la mejor voz de su edición, lo que le llevó a ser la ganadora, Rosa vivió un auténtico drama cuando denunció una negligencia médica . «Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que estaba mal y que tenía que traer un médico. El médico me dijo que solo me iba a ver, pero abrió el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué me pincharon, pero desde ese día…». La de Granadadebido a su afonía.