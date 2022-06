Muere a los 56 años el ex futbolista Eduardo Mena, entrenador personal de los famosos

Luto en el mundo del deporte y de la farándula tras conocerse la muerte de Eduardo Mena. El que fuera futbolista de la Balompédica Linense, Sevilla, Plasencia y Poli Ejido se hizo muy conocido décadas después por ser el entrenador personal de muchos famosos, asesorando a celebridades como David de María, David Bisbal, Juan José Padilla o Rosa López.

El ex central ha fallecido a los 56 años de edad tras no superar dos operaciones a las que se sometió en Granada por un fallo repetino en la vena aorta. Ha sido el propio David Bisbal el que ha confirmado la noticia desolado en sus redes sociales, donde ha dedicado un emotivo mensaje a Eduardo Mena.

«Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios, no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté. Este no es un día triste que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos. Más bien es un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos”, ha escrito David Bisbal en sus redes sociales, sin querer acompañar sus palabras de alguna fotografía.

Eduardo Mena se definía como «entrenador personal y especialista en nutrición. Llevo entrenando a personas de todo tipo más de 25 años. En mi recorrido profesional en el sector del Fitness & Wellness he entrenado a multitud de clientes de todo clase de deportes, incluyendo entre estos muchos profesionales en más de 15 países y desde entonces he ido evolucionando y creciendo aprendiendo en cada momento las últimas tendencias y avances en el entrenamiento siempre atento a los nuevos estudios que se publican continuamente. Sólo durante estos últimos 10 años he entrenado a más de 1000 clientes, asesorándolos y ayudándoles a conseguir sus objetivos».