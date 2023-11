Paris Hilton anuncia, por sorpresa, que ha sido madre por segunda vez

«¡Mi princesa ha llegado!». Esas han sido las palabras exactas de París Hilton, quien ha aprovechado la celebración de acción de gracias para comunicar una de las noticias más felices de su vida: se ha convertido en madre por segunda vez.

El pasado mes de enero llegó al mundo su hijo Phoenix, quien nació mediante gestación subrogada. La heredera confesó que había atravesado un camino muy complejo hasta cumplir su sueño. Siempre supo que quería ser mamá, pero se encontró con una serie de obstáculos en el camino que le obligaron a tomar decisiones que fueron bastante polémicas.

Afortunadamente Paris Hilton ha contado con el apoyo de su marido, el empresario Carter Reum. En un primer momento hubo muchas dudas y los seguidores de Paris no sabían si la niña había nacido o estaba en camino, por eso aclaró la situación y confirmó que el bebé ya está con ella. «Agradecida por mi niña», escribe en una publicación donde desvela su nombre: se llama London. Londres es su ciudad preferida y por eso se ha decantado por esta opción tan original.

Paris Hilton cumple uno de sus grandes deseos

Paris Hilton posando en un evento / GTRES

Paris Hilton la menta que su vida haya estado tan expuesta, por eso no quiso compartir con nadie que estaba esperando a su segunda hija. Sin embargo, hace unos meses dio una entrevista y reconoció que quería darle una hermanita a Phoenix. «Me encantaría que tuviera una hermanita y llamarla London, pues Londres es mi ciudad favorita. De hecho, había elegido ese nombre desde hace mucho tiempo, probablemente hace más de 10 años». Estas declaraciones las dio mientras promocionaba su libro Paris: The Memoir.

De momento se desconoce el proceso que ha elegido Paris para ser madre porque tanto ella como su marido han decidido llevarlo en secreto. «Toda mi vida ha sido pública y nunca he tenido nada para mí. Por eso Carter y yo decidimos que queríamos tener toda esta experiencia para nosotros solos», comentó cuando anunció que había sido madre por primera vez. «Ni siquiera mi mamá, mis hermanas y mi mejor amigo lo supieron hasta que tuvo más de una semana».

La lucha de Paris por tener una niña

Paris Hilton posando / GTRES

Paris Hilton mantuvo una charla con la revista Glamour UK y desveló que se estaba sometiendo a varios tratamientos de FIV para poder tener una niña. Tenía 20 embriones congelados, pero todos ellos varones y su intención era que Phoenix tuviera una hermanita. «Hemos pasado por esto siete veces y todos son niños. Tengo 20 niños», declaró, asegurando así que no pensaba renunciar a su sueño de tener a «su princesa». «Justo me sometí de nuevo al proceso hace un mes. Estoy esperando a los resultados, a ver si hay alguna niña». Paris congeló sus óvulos gracias al consejo que le dio su amiga Kim Kardashian.

Por suerte la empresaria ya puede abrazar a su bebé. London tendrá una vida plagada de lujos, pues sus padres disfrutan de un nivel adquisitivo muy elevado. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos del planeta, Paris quiere proteger parte de su vida para que sus hijos no tengan los problemas que tuvo ella