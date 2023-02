Justo cuando se cumple un mes desde que se convirtiera en madre gracias a la gestación subrogada, Paris Hilton (42) ha anunciado que será finalmente el próximo 14 de marzo, cuando publique sus memorias. Bajo el título Paris: The Memoir, la rica heredera relatará en el libro cual es su verdadera personalidad e intereses, más allá de su imagen pública como celebridad, revelando así detalles íntimos y sorprendentes de su vida, desde su infancia y hasta la actualidad. «¡Estoy tan emocionada de compartir la portada de mi nuevo libro PARIS con ustedes! Llega este marzo. He pasado mucho tiempo haciendo esto y finalmente me siento lista para compartir algunas de mis historias más personales hasta ahora», expresó hace algunas semanas en su cuenta de Instagram.

Ahora sabemos que uno de los episodios más sorprendes que esconden las páginas de su obra es, tal y como ha desvelado ella misma este fin de semana en una entrevista para la revista Glamour, que fue violada con tan solo 15 años por parte de un chico que conoció en un centro comercial de Los Ángeles, cuando todavía vivía con su abuela materna en Palm Springs. Algo que ha llamado poderosamente la atención y estremecido a sus más de veintidós millones de seguidores en redes sociales. «Un día nos invitaron a su casa y nos dieron vino. Yo no bebía, así que con uno o dos sorbos empecé a sentirme mareada y aturdida. No sé qué le puso, supongo que fue un sedante. Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca y diciéndome: estás soñando, mientras me susurraba al oído. Creo que he pasado por tantas cosas que soy una guerrera, una luchadora, una valiente. Soy una tía dura», relata.

Pero esta no fue la única ocasión en la que la bisnieta de Conrad Hilton, fundador de Hilton Hotels & Resorts, sufrió abusos. La influencer ha explicado que años más tarde, fue agredida por un profesor durante su estancia en el internado Provo Canyon. «Me llamaba por teléfono todo el tiempo, coqueteando conmigo, intentando meterme en la cabeza que yo era una mujer madura». Un episodio del que ya dio algunos detalles hace unos meses en una charla para New York Times. «Privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a ‘exámenes cervicales’. Lloré mientras me sujetaban y decían: cállate. Cállate. Deja de forcejear», explicó.

«No sé lo que hacían, pero estoy segura de que no eran médicos. Era realmente aterrador y es algo que he bloqueado durante muchos años… pero ahora, mirando hacia atrás como adulta, era con seguridad un abuso sexual. Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes», añadió.

En su libro, Paris Hilton desvela además cómo con veinte años, tuvo que abortar. Un tema sobre el que, sin entrar en detalles sobre su experiencia, la empresaria se ha pronunciado en diversas ocasiones. La última, el año pasado, durante las manifestaciones en Estados Unidos con motivo de la anulación del derecho al aborto en varios estados. «Es tu cuerpo, tu elección, y yo creo en ello. Me parece alucinante que se legisle sobre lo que haces con tu salud reproductiva, porque si fuera al revés con los chicos, no sería así en absoluto», se manifestó.