Vance y el Pentágono exponen por error en un chat con un periodista su plan para atacar a los hutíes

El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance, el jefe del Pentágono Pete Hegseth y otros funcionarios de la administración Trump se enviaron mensajes de texto el pasado 15 de marzo sobre sus ataques militares contra el grupo terrorista de los hutíes en un chat, en el que se incluyó por error al editor jefe de la publicación The Atlantic, Jeffrey Goldberg. El periodista ha publicado el relato de este error este lunes en la citada publicación en un artículo, titulado The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans (La administración Trump me envió accidentalmente un mensaje de texto con sus planes de guerra). Trump ha reconocido este lunes que «no sé nada el respecto» después de que un periodista le preguntara por el error.

Goldberg ha escrito en su artículo que se enteró dos horas antes de los planes del Pentágono contra los hutíes a través de este chat de Signal. En su texto ha explicado este lunes que recibió los planes militares de los objetivos hutíes, las armas preparadas para la operación y el momento del ataque a través de un mensaje secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. «El mundo se enteró poco antes de las dos de la tarde, hora del este, del 15 de marzo de que Estados Unidos estaba bombardeando objetivos hutíes en todo Yemen», comienza el artículo del periodista publicado este lunes. «Yo, sin embargo, lo supe dos horas antes de que estallaran las primeras bombas que el ataque estaba a punto de producirse. La razón por la que lo sabía es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, me había enviado por mensaje de texto el plan de guerra a las 11:44 a.m. Incluía información precisa sobre las armas, los objetivos y el calendario», prosigue.

El grupo de chat de Signal que discutió los ataques contra los hutíes incluyó a 18 participantes. Entre ellos, se encontraban Waltz, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el vicepresidente, J. D. Vance, el director de la CIA, John Ratcliffe, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el enviado especial, Steve Witkoff, y un usuario identificado como MAR, que era el secretario de Estado, Marco Rubio.

El periodista ha explicado que recibió la información del Pentágono sobre los ataques contra los hutíes, después de que le llegara una solicitud de conexión del asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz. Goldberg ha relatado que en un principio creyó que era otra persona haciéndose pasar por él. Posteriormente, recibió una notificación para participar en un chat grupal en el servicio de mensajería conocido como «Houthi PC small group».

En su relato, el periodista detalla que «la historia comienza técnicamente poco después de la invasión de Hamás del sur de Israel, en octubre de 2023. Los hutíes -una organización terrorista respaldada por Irán cuyo lema es Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria del Islam- lanzaron ataques contra Israel y el transporte marítimo internacional, causando estragos en el comercio mundial. A lo largo de 2024, la administración Biden fue ineficaz para contrarrestar estos ataques hutíes; la administración Trump entrante prometió una respuesta más dura».

Entonces, prosigue: «El martes 11 de marzo, recibí una solicitud de conexión en Signal de un usuario identificado como Michael Waltz. Signal es un servicio de mensajería encriptada de código abierto muy popular entre periodistas y otras personas que buscan más privacidad de la que ofrecen otros servicios de mensajería de texto. Supuse que el Michael Waltz en cuestión era el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump».

«Acepté la solicitud de conexión, con la esperanza de que fuera el verdadero asesor de seguridad nacional y que quisiera charlar sobre Ucrania, Irán o algún otro asunto importante. Dos días después, el jueves, a las 16:28, recibí una notificación de que me incluirían en un grupo de chat de Signal», resalta.

Las conversaciones a través del servicio de mensajería cifrada Signal se prolongaron durante. Nadie se dio cuenta de que Jeffrey Goldberg estaba en el chat. El uso de Signal suele ser frecuente entre periodistas.