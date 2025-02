El jefe del Pentágono defiende las negociaciones de Trump con Putin: «No es una traición a Ucrania»

El secretario de Defensa estadounidense y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha negado este jueves que Estados Unidos esté traicionando a Ucrania al haber empezado las negociaciones de paz con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y admitir que Ucrania no puede aspirar a «recuperar» el territorio perdido en 2014 y cerrar la puerta a la OTAN.

«Ciertamente, no es una traición. Pero como dije ayer a nuestros aliados, reconocemos que hay un conflicto y nadie se ha comprometido más con la misión ucraniana que Estados Unidos», ha señalado el jefe del Pentágono en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

Hegseth también ha defendido la inversión de Washington para «estabilizar las líneas del frente tras la agresión de Rusia», por lo que ha indicado que ahora ha llegado el momento de «negociar» una salida al conflicto: «Hay un reconocimiento de que el mundo entero y Estados Unidos están invertidos e interesados en la paz, una paz negociada. Como ha dicho el presidente Trump, detener la matanza. Y eso requerirá que ambas partes reconozcan cosas que no quieren», ha señalado.

Este acercamiento entre el magnate estadounidense y el presidente ruso ha provocado un terremoto político durante la reunión de la OTAN, ya que varios miembros han declarado que Europa y la propia Ucrania deben ser «partícipes» de las negociaciones que se están llevando a cabo entre EEUU y Rusia.

Primer contacto entre Trump y Putin

El primer acercamiento entre Trump y Putin se produjo este miércoles. Y es que ambos dirigentes mantuvieron una conversación de 90 minutos, en las que se acordó que sus respectivos equipos «inicien negociaciones inmediatas». Trump también ha anunciado que ya está hablando con Volodímir Zelenski para «informarle» sobre la conversación mantenida con el Kremlin.

Trump insistió tras la conversación con Putin, como ya ha hecho en otras ocasiones, en que la guerra de Ucrania «no habría ocurrido» si él hubiera ganado las elecciones en 2020. «Millones de personas han muerto en una guerra que no habrías ocurrido si yo hubiera sido presidente, pero ocurrió, por lo que debe terminar. No deben perderse más vidas», dijo el presidente estadounidense. Trump también agradeció a Putin por «su tiempo y esfuerzo» para mantener esta conversación.

Trump no sólo habló con Putin sobre el conflicto ucraniano. El magnate republicano y el líder ruso también han tratado temas como Oriente Próximo, la energía, la Inteligencia Artificial o el dólar. «Ambos reflexionamos sobre la gran historia de nuestras naciones y sobre el hecho de que luchamos juntos con éxito en la Segunda Guerra Mundial», ha dicho Trump en su comunicado. El líder estadounidense también ha presumido de que Putin utilizó su lema del «sentido común», que tanto utilizó durante la campaña electoral.