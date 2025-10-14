Trump anuncia un nuevo ataque de EEUU contra una narcolancha de Venezuela que deja seis muertos
La narcolancha transportaba drogas por una ruta conocida del mar Caribe
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este martes 14 de octubre en redes sociales que el Pentágono ha atacado otra narcolancha frente a las costas de Venezuela. El ataque ha dejado seis muertos. Trump ha asegurado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el ataque la mañana del martes y ha publicado un vídeo de la operación, como ha hecho en ocasiones anteriores. Trump ha afirmado que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y que la inteligencia estadounidense confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba vinculada a redes narcoterroristas y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico.
«Bajo mi autoridad permanente como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada (OTD) que realiza [operaciones de] narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (Ussouthcom), frente a la costa de Venezuela», ha explicado Donald Trump.
En este sentido, «la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido. ¡Gracias por su atención!», ha resaltado.
Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ
— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025
Es el quinto ataque letal en el mar Caribe desde que la administración Trump declarara que los narcotraficantes serían tratados como «combatientes ilegales», que se enfrentarían a la fuerza militar.