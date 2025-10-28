Así es Arturo Valls: edad, de dónde es, altura, su mujer e hijos y su trayectoria en televisión

Convertirse en un rostro imprescindible de la televisión no se consigue únicamente a base de aparecer en pantalla, sino con una mezcla poco común de cercanía, ingenio y constancia. Arturo Valls pertenece a ese grupo reducido de presentadores que han logrado instalarse la audiencia gracias a su manera de dirigirse al espectador y a un humor que nunca resulta forzado. Su presencia ha sido una pieza fundamental en numerosos espacios de entretenimiento que han alcanzado cifras de audiencia destacadas, pero detrás del éxito existe también una trayectoria llena de decisiones, saltos arriesgados y un vínculo muy personal con la comunicación.

Después de todos los datos que hemos recogido, podemos decir que el valenciano ha conseguido sentarse en un trono que no está al alcance de todos, pero ¿quién es en realidad? Nosotros tenemos respuesta a las preguntas que se está haciendo todo el mundo.

¿Cuántos años tiene Arturo Valls?

Arturo Valls nació en Valencia en 1975, así que tiene 50 años. Desde niño supo que quería dedicarse al mundo de la comunicación. Optó en un primer momento por estudiar Periodismo, convencido de que la palabra, la imagen y la actualidad serían su foco profesional. Sin embargo, la teoría cedió paso a la práctica cuando le ofrecieron la posibilidad de trabajar directamente frente a una cámara. Aquella primera oportunidad llegaría en una televisión local de su ciudad, donde comenzó a ejercer como reportero.

Esta experiencia le sirvió para entender el ritmo de la televisión, el contacto directo con la gente y la necesidad de improvisar, tres habilidades que más adelante se convertirían en su sello. Esa etapa inicial marcó el inicio de una carrera que, lejos de crecer de manera lineal, iría sumando retos cada vez mayores.

¿Cuánto mide?

Según nuestros datos, mide aproximadamente 1.83, una estatura que le otorga presencia en pantalla sin dejar de transmitir cercanía. Tal es su buena imagen que ha realizado varias campañas de publicidad. Las marcas le quieren y han apostado por él muchas veces.

¿Cómo se hizo famoso?

Su gran impulso profesional llegó a nivel nacional cuando pasó a formar parte del equipo de Caiga quien caiga, un programa que ofrecía una mirada diferente y rápida sobre la actualidad, y que exigía de sus reporteros una mezcla de descaro, observación y espontaneidad. Arturo se adaptó con sorprendente naturalidad a este formato, logrando que el público lo reconociera como un comunicador capaz de preguntar, bromear y desactivar tensiones sin perder la sonrisa. Tras la primera etapa del programa, su camino lo llevó a probar otros formatos en varias cadenas, lo cual permitió observar su versatilidad como presentador.

Paralelamente, Arturo Valls fue introduciéndose en el cine y desarrollando una faceta interpretativa que ampliaba aún más su perfil. Participó en varias películas españolas de éxito, algunas ligadas a la comedia y otras mezclando humor con retratos sociales. También se convirtió en una voz habitual en el doblaje de cine de animación, donde aportó color y ritmo a personajes que requerían una personalidad reconocible. Incluso se aventuró en la producción audiovisual con su propia empresa, asumiendo riesgos económicos y decisiones creativas.

Su vínculo con el entretenimiento continuó fortaleciéndose cuando llegó uno de los grandes hitos de su carrera: el concurso diario ¡Ahora caigo!, emitido durante años y convertido en una referencia del entretenimiento familiar. Allí, su estilo entusiasta, su ingenio rápido y su capacidad para generar complicidad con los concursantes consolidaron todavía más su presencia mediática. Luego llegaron otros formatos como Me resbala, Mask Singer o diversas galas y concursos en los que actuó tanto como presentador como concursante.

¿Quién es la mujer de Arturo Valls?

Fuera de los focos, Arturo Valls ha optado siempre por proteger su vida personal. Está casado desde hace años con Patricia María Santiveri, una mujer alejada de la exposición pública con la que ha construido una relación estable y discreta. Su historia comenzó de manera casual y, desde entonces, ambos han apostado por llevar su vida en común sin ruido ni excesos. De esa unión nació Martín, el hijo de la pareja, que para Arturo representa un motor emocional importante. «¿Tú sabes lo bonito que es despertarte y escuchar ‘hola, papi’, y cuando vuelves a casa del trabajo que te dé un abrazo? Eso hace que se te pasen todos los males», comentó durante una de sus entrevistas.

Arturo Valls tuvo un problema económico

Aunque no todas las decisiones profesionales han sido acompañadas de éxito económico, Arturo Valls no ha renunciado nunca a su esencia: una mezcla de atrevimiento, optimismo y una visión del humor como herramienta para unir a la gente. A pesar de que algunas de sus producciones no lograron la recaudación esperada, otras le han permitido estar vinculado incluso a proyectos premiados. Su trayectoria demuestra algo que pocas veces se dice en voz alta: que mantenerse en la televisión durante décadas no depende únicamente del talento, sino también de la capacidad de evolucionar, arriesgar y aprender de lo que no sale como se esperaba. Y precisamente esa persistencia es lo que hoy le convierte en una figura consolidada, cercana y querida.