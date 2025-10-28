Feijóo espera que Junts «concrete su posición» para saber si la moción de censura está más cerca

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) ha asegurado este martes, horas después de que Junts confirmara la ruptura de relaciones con el PSOE, que espera que la formación liderada por Carles Puigdemont «concrete su posición» para conocer si la potencial moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con visos de éxito.

El también presidente del PP ha recordado que este jueves termina el plazo que Junts ha dado a su militancia para pronunciarse sobre la ruptura con el PSOE, anunciada por Puigdemont en la tarde del lunes, horas después de que OKDIARIO adelantara la información en primicia. «Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que creo que es el último día en el que Junts va a concretar su posición. Me gustaría que la concretase; es una posición un poco inconcreta, al menos de momento», ha declarado Feijóo.

El líder popular, presente en el desayuno organizado por el foro Nueva Economía de este martes, se ha pronunciado así ante los medios después de ser preguntado por la ruptura del acuerdo Junts-PSOE, que deja en el alambre la legislatura. Asimismo, Feijóo ha tenido que responder a la pregunta directa sobre una posible moción de censura contra Pedro Sánchez que contara con el apoyo de la formación separatista catalana.

Feijóo ha recalcado que «cada vez» los socios «que han apoyado a este Gobierno» se encuentran «más incómodos». Como argumentación, el presidente del PP ha recordado «la mancha de inestabilidad y de corrupción del Gobierno», que está «empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyan».

«Todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. El señor Sánchez ya es el principal problema político que tienen los españoles y yo diría más, es el principal problema que tiene España», ha enfatizado Núñez Feijóo, dejando claro que en La Moncloa hay en estos momentos «un presidente sin Presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria».

Como ya ha dicho en alguna ocasión, Feijóo asegura que «en ningún país del mundo un primer ministro» podría seguir en estas condiciones. «Lamento que el señor Sánchez sea el primer problema de los españoles en este momento», ha finalizado.

Junts dispuesto a apoyar el PP

Carles Puigdemont, en representación de Junts, se muestra «dispuesto» a ir un paso más allá y darle la estocada final a la legislatura de Pedro Sánchez con un potencial apoyo a una moción de censura que pueda plantear el Partido Popular. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex presidente de la Generalitat deja claro que el apoyo llevaría un precio a pagar de la mano y que «no le saldrá gratis» a los populares.

El ofrecimiento está sobre la mesa. Este periódico avanzó en primicia que Junts, además de haber tomado la decisión de romper con Sánchez que se oficializaría horas después en una rueda de prensa de Puigdemont, se encuentra a la espera de una llamada del PP para comenzar a explorar una moción de censura.

Tras certificar Puigdemont en su comparecencia en Perpiñán el final del apoyo de su partido al PSOE, la dirigencia de Junts confirma que si los populares negocian con ellos, estarían en disposición de contar con el primer apoyo de entre los socios de investidura que mantuvieron a Sánchez en La Moncloa en 2023. Un apoyo que, matemáticamente, podría ser decisivo, como lo fueron entonces los siete escaños de Junts para darle la presidencia a Pedro Sánchez.