Puede estallar en cualquier momento

El volcán más potente del Mediterráneo preocupa seriamente a los expertos

Los expertos del medio italiano Ecoblog han publicado un reciente artículo en el que expresan: «En los últimos meses, los expertos han monitoreado con especial atención un aumento en la sísmicidad y en las emisiones de gases volcánicos procedentes del Etna. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) evidencian un aumento de la presión en el sistema magmático subyacente, factor que podría preceder a una erupción significativa. En particular, se han registrado numerosos terremotos de baja intensidad pero con frecuencia creciente, acompañados de un aumento en la emisión de dióxido de azufre, un indicador clave de un posible despertar volcánico. Estas señales han llevado a las autoridades a reforzar los protocolos de vigilancia y a establecer planes de evacuación para las zonas de mayor riesgo. El volcán, que se eleva a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, atrae a cientos de miles de turistas cada año, lo que hace que la gestión de la seguridad sea crucial para evitar tragedias».

Siguiendo con la misma explicación: «La presencia de miles de turistas en las zonas cercanas al Etna representa un reto importante para la protección civil. Los expertos señalan que, a pesar de la espectacularidad de las erupciones pasadas, las consecuencias para el medio ambiente y la población pueden ser graves. Las cenizas volcánicas, por ejemplo, pueden afectar la calidad del aire y dañar la infraestructura, mientras que los flujos de lava pueden aislar comunidades enteras. En los últimos meses, el aumento de la actividad ya ha provocado el cierre temporal de algunos senderos y áreas naturales, además de limitaciones en los vuelos aéreos debido a la presencia de nubes de ceniza. Las autoridades recomiendan a los visitantes que sigan las indicaciones oficiales y eviten excursiones no autorizadas en zonas de riesgo».

