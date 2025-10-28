Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, ha sido el protagonista de un terrible suceso en Italia. El segundo guardameta del conjunto italiano atropelló mortalmente a un anciano de 81 años que iba en silla de ruedas, muy cerca de la ciudad deportiva del Inter. El choque le costó la vida al instante al señor.

Los hechos tuvieron lugar a las 9:30 horas en Fenegrò, una localidad italiana de la provincia de Como. Según publican en Italia, los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero no pudieron hacer nada y el señor murió al momento. Las primeras investigaciones señalan que el hombre podría haber cruzado al carril contrario por un despiste, y eso provocó el choque.

