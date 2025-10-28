Quién es Josep Martínez: edad, equipos, de dónde es, familia y sueldo del portero acusado de atropellar a un anciano

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, ha sido el protagonista de un terrible suceso en Italia. El segundo guardameta del conjunto italiano atropelló mortalmente a un anciano de 81 años que iba en silla de ruedas, muy cerca de la ciudad deportiva del Inter. El choque le costó la vida al instante al señor.

Los hechos tuvieron lugar a las 09:30 horas en Fenegrò, una localidad italiana de la provincia de Como. Los servicios de emergencia ha intentado salvarle la vida al anciano, pero no han podido hacer nada y el señor ha fallecido al momento. Las primeras investigaciones señalan que el hombre podría haber cruzado al carril contrario por un despiste, y eso provocó el choque.

Qué edad tiene Josep Martínez

Josep Martínez nació en Villarreal, Castellón, en 1998, por lo que tiene 27 años. Desde muy joven mostró un gran talento para el fútbol, especialmente en la portería, destacando por sus reflejos, agilidad y capacidad de liderazgo en los equipos juveniles de su ciudad natal.

En qué equipo juega y posición

Martínez inició su carrera en las categorías inferiores del Villarreal CF, aunque rápidamente llamó la atención de otros clubes por su desempeño. Posteriormente, se incorporó a la cantera del Valencia CF, donde continuó su formación hasta debutar en el filial y, más tarde, en el primer equipo profesional.

Su proyección le permitió dar el salto al fútbol internacional, fichando por Red Bull Salzburgo, club con el que participó en competiciones europeas y donde consolidó su reputación como portero fiable y consistente. Actualmente, Martínez se encuentra en el Inter de Milán, un club de primera división italiana que disputa tanto la liga doméstica como Champions League, lo que le ha permitido adquirir experiencia y visibilidad en el fútbol de élite.

A lo largo de su carrera, se le ha destacado por su capacidad de liderazgo dentro del vestuario y por su habilidad en los lanzamientos de balón y reflejos en la portería, convirtiéndose en uno de los porteros españoles con mayor proyección en el extranjero.

Quién es su pareja y cuántos hijos tiene

Josep Martínez ha mantenido un perfil bastante discreto fuera del terreno de juego. Procede de una familia de Villarreal que siempre ha apoyado su carrera, y hasta ahora su vida personal ha permanecido alejada de los focos mediáticos. No se conocen hijos ni relaciones sentimentales recientes, y su entorno familiar se ha limitado a declaraciones escasas ante la prensa.

Cuánto gana Josep Martínez en el Inter de Milán: su sueldo

Según medios especializados y portales de estadísticas deportivas, el salario anual de Josep Martínez se estima en torno a 1,2 millones de euros, sumando sueldo base y primas por partidos y objetivos cumplidos. Su valor de mercado, calculado basado en transferencias y rendimiento en competiciones europeas, asciende a 12 millones de euros.