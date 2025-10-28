Richard Gere deja España antes de lo esperado y revela por qué este país siempre será especial para él

Meses después de dar por terminada su mudanza a Madrid, Richard Gere y Alejandra Silva han modificado su hoja de ruta para regresar a Estados Unidos y recuperar su antigua vida. Eso sí, el artista quiere que todo el mundo sepa lo a gusto que se ha sentido en nuestro país. Reconoce que, en un primer momento, dejó América por tener un detalle con su mujer, que es española, pero promete que no tardó en sentirse cómodo. No obstante, se siente en la obligación de cambiar sus planes y abandonar la mansión en la que fijó su residencia, situad en La Moraleja.

«Madrid es una de las ciudades más bonitas del mundo. La gente, no debería decirlo, pero me recuerdan a los italianos y yo amo a los italianos», declaró hace unas semanas, cuando le preguntaron por su estancia en la capital. Según dijo, fue Alejandra quien le animó a conocer mejor nuestra cultura. «Cuando me enamoré de esta bella mujer de aquí y comencé a conocer un poco más España, descubrí que España es lo mejor de lo mejor, claro», declaró con rotundidad.

Otra de las cosas que adora Gere es la comida de España. En concreto hay una receta que le apasiona y que se ha preocupado en aprender para hacerla allá donde vaya: «Me gusta muchísimo la tortilla. Aunque, en general, me gusta todo. Y también la pasta que hace mi mujer. Vivía en Italia cuando nos conocimos y aprendió todos los secretos, ¡hace una pasta increíble!». Detalles como estos demuestran que, a pesar del brillo de la fama, Richard y Alejandra no dejan de ser una pareja más. Pero, ¿qué les deparará su regreso a Estados Unidos?

La experiencia de Richard Gere en España

Hace un año, Richard Gere y Alejandra Silva decidieron dar un giro radical a sus vidas y cruzar el Atlántico para comenzar una nueva etapa en España. El actor norteamericano reconocía sentirse en deuda con su mujer: «Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo», confesaba. Con esa intención, empaquetaron sus pertenencias, dejaron atrás Estados Unidos y se instalaron en Madrid, dispuestos a sumergirse en la cultura, la gastronomía y el ritmo de vida español.

La experiencia, sin embargo, duró menos de lo previsto. Tras un año, el matrimonio y sus hijos, Alexander de seis años y James de cinco, decidieron regresar a Estados Unidos. Richard Gere confirmó el regreso en una entrevista para la revista ¡Hello!, destacando la felicidad de Alejandra durante su estancia en España: «Lo más importante que puedo decir es que Alejandra fue muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida… Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso», ha afirmado el actor, recordando con cariño su año en Madrid.

¿Qué pasó con la mansión de EEUU?

Cuando Gere se mudó a Madrid vendió la lujosa mansión que Gere poseía en Connecticut, una propiedad valorada en 10.75 millones. La residencia contaba con seis habitaciones, 11 cuartos de baño, un enorme salón, jardines, piscina, gimnasio, bodega y una casa independiente para invitados con tres dormitorios.

La historia de esta casa, ubicada a 72 kilómetros de Nueva York, añade un toque curioso a la vida de Gere. Construida en 1938, fue adquirida por el actor en 2022 a Paul Simon y su mujer Edie Brickell, quienes la compraron en 2002 y vivieron allí durante veinte años. La pareja, famosa por su trayectoria musical, tardó tres años en vender la propiedad y, según cuentan, perdió alrededor de tres millones de dólares en el proceso, dejando atrás una casa cargada de recuerdos y de historia familiar. Este inmueble le ha generado bastantes problemas a Richard, así que todo hace pensar que ahora buscará algo completamente distinto.

Un matrimonio unido y feliz

Durante su estancia en España, Richard Gere y Alejandra Silva han demostrado estar más enamorados que nunca. La pareja disfrutaba de cada momento juntos, desde fiestas en Madrid hasta cenas tranquilas en casa, compartiendo risas y confidencias. Su complicidad era evidente en cada gesto: miradas cómplices, abrazos espontáneos y detalles que reforzaban un vínculo profundo y sólido. De esta forma, podemos confirmar que los problemas que están por venir caerán en saco roto, pues ambos están unidos y se enfrentarán a cualquier cosa, como han hecho siempre.

Incluso en los momentos de mayor estrés por la mudanza y la adaptación, su relación parecía inquebrantable. Richard no dudaba en resaltar públicamente lo importante que era Alejandra para él, mientras ella, por su parte, valoraba la estabilidad y el cariño que el actor le ofrecía. Juntos, se mostraban como un equipo inseparable, apoyándose en cada decisión y celebrando cada pequeño logro familiar. Por ese motivo, estamos convencidos de que Alejandra apoya a su marido y está encantada con su regreso a Estados Unidos, pero ¿dónde vivirán a partir de ahora?