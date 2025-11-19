Ya hay fecha confirmada: el día que vas a cobrar la paga extra de la pensión de 2025

Llega la Navidad y, con la época más bonita del año, también llega la paga extra para la gran parte de los 9,4 millones de pensionistas que hay en España. En los próximos días, los beneficiarios de una pensión contributiva recibirán una nómina por duplicado. Como suele ser habitual en cada mes, los bancos adelantarán el pago de las pensiones, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social suele efectuar el abono entre los cuatro primeros días del mes siguiente. Consulta en este artículo cuándo cobran la paga extra de Navidad los pensionistas españoles.

El final de noviembre llega con buenas noticias para los ciudadanos que sean beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares. A partir de esta semana, los bancos se adelantarán a la Tesorería General de la Seguridad Social para efectuar el pago de la pensión del mes, además de la paga extra de Navidad. Como suele ser habitual en esta época del año, los pensionistas españoles recibirán este mes la extra correspondiente a esta época del año.

A esto se refiere el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que deja claro que «las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses». Así que este mes llega con paga doble para la gran parte de los 9,4 millones de pensionistas españoles.

¿Cuándo se paga la extra de Navidad?

En una práctica habitual de los bancos con el objetivo de allanar el camino a final de mes a sus clientes, las entidades financieras adelantan el pago de la pensión unos días antes de la Seguridad Social, que abona el importe entre los cuatro primeros días del mes siguiente. Así que los millones de pensionistas españoles podrán recibir la paga doble a partir de este viernes 21 de noviembre.

Este será el día en el que recibirán su pensión más la extra de Navidad los clientes de Bankinter y Unicaja Banco. El lunes 24 cobrarán los que tengan la nómina domiciliada en CaixaBank o Banco Santander y el martes 25 cobrarán el grueso de pensionistas españoles, que son los que tienen la pensión en BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja o Laboral Kutxa. Ya el 1 de diciembre recibirán la pensión más la extra los clientes de PiBank.

Bankinter: 21 de noviembre.

Unicaja Banco: 21 de noviembre.

CaixaBank: 24 de noviembre.

Banco Santander: 24 de noviembre.

BBVA: 25 de noviembre.

Banco Sabadell: 25 de noviembre.

Abanca: 25 de noviembre.

ING: 25 de noviembre.

Ibercaja: 25 de noviembre.

Laboral Kutxa: 25 de noviembre.

PiBank: 1 de diciembre.

Los pensionistas que se quedan sin extra

Dentro de los 9,4 millones de pensionistas que hay en España, hay un grupo que se quedará sin paga extra de Navidad, y son los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente cuando deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional. «Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se abona en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades», confirma la Seguridad Social sobre los beneficiarios de esta pensión contributiva, que recibirán las pagas prorrateadas en 12 mensualidades.

Sin embargo, la Seguridad Social también informa que «cuando la pensión deriva de enfermedad común o accidente no laboral, se abona en 14 pagas (mensualmente con dos pagas extraordinarias)».