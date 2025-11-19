A juicio en Palma un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja de ocho años

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebra este miércoles, el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente, en repetidas ocasiones, a la hija menor de su entonces pareja en Mallorca. Los hechos, según sostiene la Fiscalía, se habrían prolongado durante varios años y habrían comenzado cuando la menor tenía tan solo ocho años.

El Ministerio Público solicita para el acusado una pena de diez años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y otro de abuso sexual, al considerar acreditado que los episodios se produjeron entre 2013 y 2015, periodo en el que la víctima tenía entre ocho y diez años. En su escrito, la Fiscalía detalla que el hombre habría aprovechado la relación de cercanía, convivencia y confianza con la menor para cometer las agresiones de manera reiterada.

Además, el relato acusatorio añade que, ya durante la pandemia, el procesado habría vuelto a agredir sexualmente a la víctima en una ocasión, pese al tiempo transcurrido desde los primeros hechos.

La Fiscalía solicita también la imposición de una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima, así como una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados. El juicio se desarrolla a lo largo de esta jornada en la Audiencia Provincial.

Por otra parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma también celebra el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer en su vivienda de Palmanova (Calvià). La Fiscalía reclama para el procesado una pena de diez años de prisión y el pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima como presunto autor de un delito de abuso sexual.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la madrugada del 13 de agosto de 2021, cuando la víctima se encontraba en el domicilio del acusado. De acuerdo con la versión del Ministerio Público, la mujer dormía en una habitación de la vivienda y estaba bajo los efectos del alcohol, situación que el hombre habría aprovechado para retirarle la ropa y agredir sexualmente sin su consentimiento.

El Ministerio Público sostiene que la víctima se hallaba en un estado que le impedía responder o defenderse, y considera que la actuación del acusado constituye un ataque grave a su libertad sexual. La vista oral está prevista para desarrollarse a lo largo de la mañana en la Audiencia Provincial.