Cuando el mundo celebra y alguien descuelga el teléfono de la Esperanza de Baleares para no sentirse solo

Hay noches en las que la alegría ajena pesa más que cualquier silencio. La mesa está llena de luces, la ciudad brilla, las familias se reúnen y alguien siente un vacío imposible de llenar. Es en esos momentos cuando se marca un número que no aparece en los anuncios, pero que se convierte en refugio: el del Teléfono de la Esperanza.

En Baleares, cada Navidad, las llamadas aumentan. No de forma espectacular, pero sí suficiente para que quienes atienden sepan que la soledad se intensifica en estas fechas. Durante el año, se reciben unas diez llamadas al día, pero en Nochebuena, Año Nuevo o Reyes llegan a once o doce. Cada llamada es un recordatorio silencioso de que la felicidad que se ve desde fuera no siempre coincide con lo que se siente por dentro.

Quienes trabajan en el Teléfono de la Esperanza explican que estas llamadas no buscan información: provienen de personas que atraviesan crisis emocionales profundas, que sienten que la soledad acumulada se hace más intensa al ver a otros acompañados. La pandemia multiplicó estas situaciones. Antes, apenas tres personas al día pedían ayuda; ahora, las llamadas pueden superar las 300 al mes. Y los voluntarios advierten que los días de fiesta no alivian la angustia: muchas veces la intensifican.

No siempre llama quien sufre. A veces son familiares, amigos o compañeros preocupados por alguien cercano, buscando orientación para ayudar sin hacer daño. La soledad no tiene edad: llaman adolescentes de 12 años, jóvenes con ansiedad o acoso en redes, adultos de 30 y personas mayores que apenas cruzan palabra con nadie. Cada historia, cada llamada, es una ventana a un mundo de emociones que muchas veces permanece oculto.

Las cifras impresionan: en Baleares, más de 3.600 personas solicitaron ayuda el año pasado. Los cinco años posteriores a la pandemia multiplicaron la demanda, especialmente entre jóvenes, y las llamadas por ideaciones suicidas aumentaron casi cinco veces. Detrás de los números hay vidas que buscan un hilo de esperanza, un oído dispuesto a escuchar, un gesto que recuerde que no están solos.

Este año, nuevos voluntarios se han formado y se incorporarán durante las fiestas para garantizar que ninguna llamada quede sin respuesta. Preparados en escucha activa y manejo de crisis, saben que la Navidad puede ser especialmente dura para quienes sienten que nadie les espera.

Porque mientras muchos celebran, otros marcan un teléfono para no sentirse invisibles. Y en ese simple gesto reside la esperanza: una voz al otro lado capaz de sostener, acompañar y recordar que incluso en la soledad, no estamos del todo solos.