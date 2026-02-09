El Gobierno no verifica si los marroquíes renuncian a su nacionalidad antes de adquirir la española

El Gobierno de Pedro Sánchez no verifica si los marroquíes renuncian a su nacionalidad antes de adquirir la española, pese a que es obligatorio que lo hagan si quieren obtener la ciudadanía de nuestro país. Y es que el Ejecutivo socialista reconoce que «no existe habilitación legal para exigir prueba de pérdida de nacionalidad anterior». Por lo que no hay forma de revisarlo.

La Administración central ha admitido a través de una respuesta parlamentaria que «todos los ciudadanos marroquíes deben declarar» su «renuncia a su nacionalidad de origen en la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia».

Actualmente, el Código Civil, en su artículo 23, dice que uno de los «requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia» es que la «persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad».

Los únicos que no deben hacerlo son los naturales de «países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal», así como «los sefardíes originarios de España».

Sin «habilitación legal»

A pesar de ello, el Gobierno reconoce que no viene «existiendo habilitación legal para exigir prueba de la pérdida de la nacionalidad anterior». Es decir, que no hay ninguna herramienta para verificar si los marroquíes efectivamente han completado esa renuncia para optar a la nacionalidad española.

El Ejecutivo reconoce este extremo después de una pregunta de Vox para respuesta por escrito del Gobierno. Javier Ortega Smith, Emilio del Valle y Carlos Flores interrogaron a la Administración central sobre el «número de súbditos marroquíes que adquirieron la nacionalidad española en los años 2023 y 2024 que han acreditado con documentación oficial del Reino de Marruecos que ya no ostentan su originaria nacionalidad marroquí».

Los representantes del partido de Santiago Abascal se lamentaban de que en 2024 hicieron esta misma pregunta sin resultado: «La contestación del Gobierno se limitaba a señalar el dato conocido de la obligación que establece el Código Civil de declarar la renuncia a la nacionalidad de origen en el momento de adquirir la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia».

«Tal contestación equivale claramente a no haber respondido las preguntas», se quejaron los tres diputados de la formación con sede en la madrileña calle de Bambú.

Por todo ello, se interesaba por saber cuántos marroquíes que se han nacionalizado españoles «han acreditado con documentación oficial del Reino de Marruecos que ya no ostentan su originaria nacionalidad marroquí» tanto en 2023 como en 2024.

Por otro lado, cuestionaban al Gobierno si «exigen las autoridades españolas algún tipo de prueba para acreditar que las personas que declaran renunciar a su nacionalidad de origen en el momento de adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia, efectivamente han dejado de ostentar esa nacionalidad anterior». «En su defecto, ¿lo exigen en algún momento posterior?», interrogaron los diputados de Vox. Y sobre estas dos preguntas, pretende saber «en qué consisten exactamente las pruebas exigidas».

118 marroquíes nacionalizados al día

El Gobierno de coalición impulsó las nacionalizaciones en 20224, el último año con datos: 118 marroquíes cada día obtuvieron la ciudadanía española. Una agilidad que se muestra en el tiempo de nacionalización: el 44% de los ciudadanos de Marruecos que han sido naturalizados en 2024 lleva menos de dos años residiendo en España.

Concretamente, en 2024, el total de nacionalizaciones se disparó un 5%, siendo Marruecos el país de origen que más naturalizados ha registrado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante los más de siete años que Sánchez lleva al frente del Gobierno, el número de inmigrantes de Marruecos que han obtenido la nacionalidad española se ha mantenido constante. Sin embargo, si se compara con la etapa de Mariano Rajoy, el incremento es bastante drástico. Desde 2018, Sánchez ha nacionalizado a 272.500 marroquíes, frente a los pocos más de 130.000 que se registraron durante la etapa del PP, en un mismo cómputo de años.