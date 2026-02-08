La Chunta Aragonesista ha duplicado su representación en Aragón y se convierte en el refugio de la izquierda desencantada con el PSOE en las elecciones celebradas este 8 de febrero en Aragón. La Chunta Aragonesista ha pasado de tres a seis escaños este domingo 8 de febrero en las elecciones de Aragón y ha firmado su segundo mejor resultado histórico aprovechando el colapso de Sumar y Podemos. ¿Qué ideología tiene la Chunta Aragonesista, quién es su líder y su resultado en las elecciones? La Chunta Aragonesista, liderada por Jorge Pueyo, logra 6 escaños y refuerza su presencia mientras PP gana, PSOE cae y Vox duplica sus representantes.

Este domingo 8 de febrero la Chunta Aragonesista ha logrado duplicar su representación en las Cortes de Aragón al pasar de los tres escaños de 2023 a seis diputados, confirmando las previsiones que apuntaban a un espectacular crecimiento de la formación regionalista. Jorge Pueyo ha capitalizado el descontento con el PSOE y se ha erigido como refugio para los votantes progresistas ante la desunión entre IU-Movimiento Sumar y Podemos.

El resultado supone el segundo mejor de la historia de CHA, que recupera la hegemonía como izquierda regionalista que no tenía desde la época de José Antonio Labordeta. La formación sólo supera este resultado el logrado en 2003, cuando consiguió nueve asientos en el parlamento autonómico.

¿Qué ideología tiene la Chunta Aragonesista?

La Chunta Aragonesista es un partido de izquierdas, progresista, ecologista y aragonesista/regionalista que defiende de manera explícita los intereses y la identidad de Aragón

El ‘efecto Pueyo’ revienta las urnas

Jorge Pueyo, que formó parte del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso pese a que ahora concurrían en listas separadas, ha conseguido arrastrar a «mucha gente que ha votado por primera vez a CHA y otra que ha recuperado la ilusión después de mucho tiempo», tal como él mismo reconocía el viernes durante el cierre de campaña.

El abogado y comunicador se vendió como «el diputado que más iniciativas ha hecho para luchar contra la despoblación» durante su etapa en Madrid, un perfil territorial que ha calado entre el electorado aragonés desencantado con las grandes formaciones nacionales.

¿Quién es Jorge Pueyo?

Jorge Pueyo es el líder y candidato de Chunta Aragonesista (CHA) en las elecciones autonómicas de Aragón de 8 de febrero de 2026. Algunos datos clave sobre él:

Es originario de Fonz (Huesca) y tiene formación en Derecho con experiencia en medios de comunicación, donde se dio a conocer por promover la cultura y la lengua aragonesas.

Antes de liderar CHA en Aragón, fue diputado nacional en el Congreso de los Diputados como parte del grupo parlamentario de Sumar, aunque ahora encabeza la apuesta de CHA en las autonómicas

La confrontación con el modelo Ayuso da réditos

La estrategia de CHA de confrontar durante toda la campaña con el modelo de Isabel Díaz Ayuso que defiende el PP en Aragón ha dado sus frutos. La formación atacó frontalmente el plan del Partido Popular de convertir la comunidad en el «granero energético» de España, mientras colocaba el derecho a la vivienda y la defensa de los servicios públicos como ejes centrales de su discurso.

«La respuesta en redes sociales ha sido muy positiva», reconocían desde la formación antes de conocerse los resultados, que han confirmado que el mensaje ha calado entre un electorado progresista huérfano de alternativas ante la fragmentación de la izquierda.

CHA cuenta actualmente con tres diputados en el parlamento autonómico: dos por Zaragoza y uno por Huesca. Aragón Existe ha sido quien ha capitalizado en las últimas elecciones el voto regionalista de las comarcas de Teruel, territorio que permanece fuera del alcance de la Chunta.

El llamamiento final de Pueyo al electorado progresista para que «no se quede en casa» y su insistencia en que «los que no fallan nunca son los que quieren convertir la sanidad, la educación y la vivienda en un negocio» ha funcionado. Los votantes de izquierdas han encontrado en CHA el refugio que buscaban.

Resultado del CHA en las elecciones de Aragón

En las elecciones autonómicas de Aragón celebradas el 8 de febrero de 2026: