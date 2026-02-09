Todo sobre María Lamela: su edad, pareja, dónde ha trabajado y mucho más

María Lamela se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada televisiva tras confirmarse su incorporación a Supervivientes. La periodista gallega da un paso clave en su carrera al asumir un papel de máxima visibilidad en uno de los formatos más exigentes de la televisión, un reto que llega respaldado por años de experiencia y una trayectoria marcada por la versatilidad y el trabajo de campo.

La nueva presentadora de ‘Supervivientes’

Telecinco ha apostado por María Lamela como nueva copresentadora de Supervivientes desde Honduras, sustituyendo a Laura Madrueño, quien ha desempeñado ese rol en las últimas ediciones del reality. El fichaje supone un movimiento significativo dentro del panorama televisivo y confirma la confianza de la cadena en un perfil con experiencia en programas en directo, reporterismo y formatos de aventura.

La elección no es casual. Supervivientes exige resistencia física, capacidad de improvisación y solvencia ante situaciones imprevistas, cualidades que Lamela ha demostrado a lo largo de su carrera. Su incorporación marca también su salto desde La Sexta a Telecinco, un cambio de cadena que consolida su proyección nacional y amplía su presencia ante el gran público.

¿Quién es María Lamela?

María Lamela Morado nació en Vilalba, Lugo, el 21 de octubre de 1991. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de La Coruña y completó su formación con un máster en reporterismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, amplió sus estudios con formación en Arte Dramático, una disciplina que ha influido en su desenvoltura ante la cámara y en su capacidad comunicativa.

Su carrera profesional la ha llevado a trabajar en distintos medios locales antes de dar el salto a cadenas nacionales como Cuatro, TVE y Antena 3. Ese recorrido le permitió curtirse en formatos diversos y enfrentarse a situaciones complejas sobre el terreno, una experiencia que ella misma ha relatado en diferentes ocasiones.

Una de las más llamativas fue recogida en Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV, un proyecto coescrito junto a su compañera de Más vale tarde, Marina Valdés. En él, Lamela narró una anécdota vivida durante el Mundial de Fútbol de Rusia en 2018, una experiencia de alto riesgo que dejó huella en su trayectoria profesional y evidenció la cara menos visible del reporterismo.

¿Cuántos años tiene María Lamela?

María Lamela tiene 31 años y, pese a su juventud, acumula una amplia experiencia en televisión. Su carrera se ha desarrollado de forma constante, combinando programas autonómicos con espacios de ámbito nacional, lo que le ha permitido construir un perfil sólido y reconocible dentro del panorama audiovisual.

Esa combinación de juventud y bagaje profesional ha sido clave para afrontar nuevos retos, como su incorporación a uno de los realities más seguidos de la televisión, donde la exigencia es tanto física como emocional.

¿Dónde ha trabajado María Lamela?

En los últimos años, María Lamela se ha convertido en un rostro habitual para miles de espectadores. Actualmente forma parte del equipo de Más vale tarde, en La Sexta, pero su trayectoria incluye también programas como Hora Galega y Salvaxe, ambos en la Televisión de Galicia.

Precisamente, Salvaxe, un formato de aventuras grabado en entornos naturales, se presenta como una antesala perfecta para su nuevo papel en Supervivientes. La experiencia adquirida en ese tipo de programas, lejos de platós convencionales, refuerza su idoneidad para afrontar las duras condiciones del reality desde Honduras.

Con su llegada a Telecinco, Lamela abre una nueva etapa profesional y se suma a la lista de presentadoras que han dado el salto entre cadenas, despertando el interés del público no solo por su faceta profesional, sino también por su vida personal, siempre mantenida con extrema discreción.

La faceta sentimental de María Lamela

En lo personal, María Lamela mantiene un perfil bajo. Está soltera y no tiene pareja conocida, una decisión que responde a su voluntad de proteger su intimidad y mantener su vida privada al margen del foco mediático. A diferencia de otros rostros televisivos, ha evitado exponer sus relaciones sentimentales y ha optado por centrar la atención en su trabajo.

Esa discreción ha sido una constante en su carrera, incluso cuando su popularidad ha ido en aumento. Lamela ha preferido que su proyección pública esté ligada a su labor profesional y no a aspectos personales.

Aunque es hermética en lo sentimental, María Lamela sí ha hablado abiertamente de su familia y de su fuerte vínculo con Galicia. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, evocó su infancia y describió su tierra como «un remanso de paz» y «un retiro espiritual».

Viajera, polifacética y con una trayectoria construida paso a paso, María Lamela afronta ahora uno de los mayores retos de su carrera. Su llegada a Supervivientes confirma su crecimiento profesional y la sitúa en una nueva dimensión mediática, manteniendo intacta la discreción y el equilibrio que han definido su camino hasta ahora.