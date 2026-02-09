La ciencia mundial alerta: el 70% del suelo europeo contiene pesticidas, y su efecto ya se nota en agricultura

La ciencia ya ha demostrado cuáles son los efectos nocivos de los pesticidas. Ahora ha descubierto que el problema en Europa es más grave bajo el suelo que pisamos. Y es que los pesticidas ponen en riesgo al campo y a la agricultura.

Hay que pensar que cada gramo de tierra está repleto de bacterias, hongos, nemátodos, etc., que ayudan a la fertilidad del suelo, al ciclo de agua y a la producción de alimentos. Y todos ellos tienen un enemigo.

Un estudio científico publicado en la prestigiosa revista Nature ha desvelado que el 70% de los suelos europeos contienen pesticidas, lo que altera el equilibrio natural.

Los suelos de Europa están contaminados por pesticidas, según la ciencia

La investigación analizó 373 muestras de suelo repartidas por la Unión Europea y el Reino Unido. No sólo se estudiaron tierras agrícolas, sino también praderas y zonas forestales.

El objetivo fue cruzar la diversidad de microorganismos presentes con la detección de 63 pesticidas distintos, entre herbicidas, fungicidas e insecticidas.

El resultado dibujó un panorama preocupante. Siete de cada diez suelos contienen al menos uno de estos productos. Más de la mitad de los compuestos detectados son fungicidas, seguidos de herbicidas y, en menor medida, insecticidas.

El pesticida más común es el glifosato, un herbicida de amplio espectro cuyo uso masivo lo ha convertido en un habitual incluso fuera de las zonas de cultivo.

De hecho, su presencia está asociada a cambios claros en la composición del microbioma del suelo, con reducciones en algunos grupos de organismos y aumentos en otros, lo que altera el funcionamiento natural de estos ecosistemas subterráneos.

Los microorganismos del suelo más afectados por culpa de los pesticidas

Entre los organismos más perjudicados destacan los hongos del suelo. El estudio detectó una caída tanto en su abundancia como en su diversidad. Este dato es especialmente relevante porque muchas plantas dependen de relaciones muy específicas con estos hongos para sobrevivir.

Por ejemplo, arboles como robles, pinos o castaños, así como numerosos frutales y cultivos, necesitan estas asociaciones para absorber nutrientes esenciales.

Aunque las mayores concentraciones de pesticidas se hallaron en tierras agrícolas, la contaminación no se limita a ellas. Los compuestos también aparecen en prados y en bosques, en algunos casos procedentes de antiguas parcelas cultivadas.

En otros casos, son transportados por el aire o el agua varios kilómetros. El problema se agrava porque algunos pesticidas pueden permanecer en el suelo durante años, incluso más de una década, con lo que mantiene su impacto en el tiempo.

La buena salud del suelo europeo es fundamental para la agricultura

El suelo concentra cerca del 60% de la biodiversidad terrestre. En él tienen lugar procesos básicos para el funcionamiento de los ecosistemas: la descomposición de la materia orgánica, la transformación de nutrientes, la fijación de nitrógeno o el almacenamiento de carbono.

Es decir, todo lo que crece en la superficie, desde los cultivos hasta los grandes bosques, depende de esta actividad. Durante miles de años, estas comunidades microscópicas han funcionado como una cadena perfectamente organizada.

Algunos organismos inician la descomposición de restos vegetales, otros continúan el proceso y otros convierten esos residuos en nutrientes disponibles para las plantas.

Sin este engranaje biológico, la estabilidad de los ecosistemas terrestres queda dañada de muerte.