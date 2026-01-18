La investigación española celebra un nuevo hito: descubren un método para detectar glifosato en los olivares

Los olivos son indispensables para la agricultura española, por lo que se hacen muchas investigaciones para conseguir mayor rentabilidad. Por ejemplo, sobre cómo usar el hueso de la aceituna. Ahora han desarrollado un método para detectar glifosato y otros pesticidas altamente polares.

El estudio ha estado liderado por el proyecto europeo Soil O-Live, coordinado por la Universidad de Jaén (UJA). Este descubrimiento es un paso decisivo para analizar la contaminación agrícola en la cuenca mediterránea y mejorar el control de sustancias químicas en el entorno rural.

El trabajo ha sido publicado en la revista científica Environmental Pollution bajo el título Rugged LC-MS/MS method for the large-scale monitoring of glyphosate and other highly polar pesticides in soils across European Union olive orchards. Lo han firmado investigadores de los departamentos de Química Física y Analítica, y de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la UJA.

La nueva técnica para detectar glifosato y pesticidas en los olivos españoles

La técnica se basa en una extracción sólido-líquido seguida de un análisis directo mediante LC-MS/MS. Para ello se utiliza una columna aniónica polar y se elimina la etapa de derivatización, lo que simplifica el proceso.

Aunque suene a chino, este enfoque evita problemas habituales como la pasivación de la fase estacionaria, los cambios en el tiempo de retención, la falta de reproducibilidad del analito, la sensibilidad inestable o el bajo rendimiento al procesar grandes volúmenes de muestras.

Gracias a esta metodología, los investigadores han conseguido un sistema más robusto y adecuado para estudios a gran escala en suelos agrícolas, con resultados más fiables y consistentes.

Para comprobar su eficacia, se analizaron alrededor de 800 muestras de suelo procedentes de olivos de la cuenca mediterránea, representativas de tres tipos de manejo: tradicional, intensivo y ecológico. En la mayoría de los casos se detectaron glifosato y dos de sus principales productos de transformación, AMPA y N-acetil-AMPA.

Por qué detectar glifosato en los olivares era tan complejo

Hasta ahora, la detección del glifosato en suelos resultaba especialmente complicada. Las propias características de este herbicida, como su elevada polaridad y su naturaleza iónica, dificultaban su análisis con los métodos tradicionales.

Había soluciones para reducir el uso de fertilizantes, pero eso no significaba que hubiera técnicas sencillas para detectar otros productos. Con el proyecto Soil o-Live, ya se puede cuantificar tanto el glifosato (GLY) como los compuestos relacionados, entre ellos el ácido aminometilfosfónico (AMPA).

Lo importante del avance es que permitirá realizar un seguimiento de los residuos de pesticidas en olivos y mejorar la capacidad para evaluar la contaminación agrícola según el sistema de cultivo.

Los investigadores lo tienen claro: el olivo es diferente según el cultivo y el país

Los resultados dejan claro que los suelos de olivares gestionados bajo sistemas intensivos y tradicionales presentan concentraciones de pesticidas significativamente más altas que los ecológicos, como cabía esperar.

En el análisis geográfico, Portugal registró las concentraciones medias más elevadas en suelos con manejo tradicional e intensivo. En España y Marruecos, los olivares intensivos alcanzaron los valores más altos, mientras que en Grecia las cifras más elevadas se detectaron en explotaciones de manejo tradicional.

Además, se identificaron trazas mínimas de glifosato y AMPA en suelos ecológicos de Portugal, España y Grecia, probablemente por la contaminación procedente de aplicaciones realizadas en parcelas cercanas.