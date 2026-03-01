Nace en España una especie animal que está a punto de desaparecer y los científicos no dan crédito

España acaba de marcar un hito histórico en la conservación de especies amenazadas. Por primera vez, ha nacido en territorio español una cría de tapir malayo, uno de los mamíferos más raros y amenazados del planeta. El acontecimiento tuvo lugar el 29 de marzo de 2024 en Bioparc Fuengirola (Málaga) y culmina más de dos décadas de trabajo constante dedicado a la protección de esta especie animal cuya población en libertad apenas supera los 2.500 individuos.

La cría de tapir malayo nació fruto del emparejamiento de Rawa y Mekong, dos ejemplares integrados en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). El pequeño tapir pesó alrededor de 10 kilos al nacer y llegó al mundo tras una gestación de 13 meses. Javier Vicent, responsable del equipo de Zoología del parque, celebró la noticia asegurando que se trata de un momento muy especial: «llevábamos muchos años intentándolo y por fin ha sido posible. Estamos contentísimos, es increíble».

El nacimiento de esta especie animal

La reproducción del tapir malayo en cautividad no es sencilla. Se trata de una especie especialmente sensible, con un comportamiento reproductivo complejo y exigente. En el caso de Bioparc Fuengirola, la compatibilidad entre los ejemplares adultos fue uno de los principales obstáculos durante años.

La llegada de Mekong desde Suecia en 2023 marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, se inició un proceso de observación intensiva para evaluar la adaptación y la relación entre ambos animales. Una vez confirmada la compatibilidad, el equipo activó un protocolo de seguimiento estricto que incluyó ecografías semanales, controles hormonales y vigilancia constante.

Características

«Estos herbívoros primitivos están emparentados con los caballos y rinocerontes actuales. Existen cuatro especies de tapires y se encuentran en dos puntos muy distantes del planeta: una especie en el Sudeste Asiático y tres especies en Sudamérica.

Es una especie animal de hábitos nocturnos. Su color negro y blanco-grisáceo le permite camuflarse a la perfección con los claroscuros de la selva para ponerse a salvo de depredadores como el Tigre de Sumatra. Su miopía contrasta con su desarrollado sentido del olfato y del oído. El labio superior se convierte en una «trompa prensil» que le permite alcanzar las ramas bajas de los árboles. Son excelentes dispersores de semillas de algunas especies vegetales, ya que algunas llegan incluso a germinar a su paso por el tubo digestivo. Son animales de hábitos solitarios, aunque a veces se encuentran en parejas», detalla el parque.

El tapir malayo (Tapirus indicus) está catalogado como «En Peligro» por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su población salvaje se ha reducido drásticamente debido a la destrucción de su hábitat en el sudeste asiático, especialmente en países como Indonesia, Malasia, Tailandia y Myanmar. Las estimaciones actuales sitúan la población en libertad en torno a los 2.500 ejemplares, una cifra alarmantemente baja que hace imprescindible la existencia de programas de conservación.

«Actualmente, hay más de 172.600 especies en la Lista Roja de la UICN, con más de 48.600 especies amenazadas de extinción, incluyendo el 44% de los corales de edificios de arrecifes, el 41% de los anfibios, el 38% de los árboles, el 38% de los tiburones y las rayas, el 34% de las coníferas, el 26% de los mamíferos, el 26% de los peces de agua dulce y el 11,5% de las aves».

Un animal clave para el ecosistema

Más allá de su rareza, el tapir malayo desempeña un papel ecológico fundamental. Es considerado un auténtico «jardinero del bosque”, ya que actúa como dispersor de semillas, contribuyendo a la regeneración natural de los ecosistemas tropicales.

Este mamífero puede alcanzar los 350 kilos en edad adulta y se caracteriza por su inconfundible coloración en blanco y negro, conocida como «efecto esmoquin». Su evolución apenas ha cambiado en millones de años, razón por la que se le considera un auténtico fósil viviente.

Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP)

El nacimiento del tapir malayo en Bioparc Fuengirola se enmarca dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), cuyo objetivo es crear y mantener poblaciones animales sanas, viables y bien gestionadas tanto dentro de la red de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) como más allá de ella.

En la actualidad, EAZA coordina programas EEP para más de 500 especies diferentes, como el armadillo gigante, el castor europeo, la chinchilla andina, el desmán ibérico, la equidna de pico corto, el erizo europeo, el hámster europeo, el jerbo del desierto, el canguro rojo, el koala, la liebre europea, el lirón careto, el murciélago común, el oso hormiguero gigante, el pangolín chino, el perezoso de dos dedos, el puercoespín africano, la rata topo desnuda, el topo europeo y la vizcacha de las pampas.