Se aproxima el eclipse más largo del siglo y no volverá a pasar en 100 años: el día se convertirá en noche

España será el escenario durante los próximos tres años del Trío Ibérico. Así se ha denominado a los tres eclipses solares consecutivos que tendrán lugar en nuestro país en 2026, 2027 y 2028. El más importante de ellos ocurrirá el día 2 de agosto de 2027, fecha en la que tendrá lugar el eclipse más largo de este siglo y uno de los más largos de la historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el eclipse de sol más importante en los últimos 100 años que tendrá lugar en la península ibérica.

En 2026, 2027 y 2028, España será escenario de un hecho insólito: tres eclipses solares consecutivos, siendo los dos primeros totales y el tercero anular. En la península ibérica no se ve un eclipse total de sol desde el año 1912 (en 1959 se vio uno en las Islas Canarias) y el último anular data del año 2025. Esta concatenación de fenómenos es tan importante que hasta el Observatorio Astronómico Nacional ha dedicado una página web específica para informar de los hechos y hacer unas recomendaciones a los ciudadanos.

El primer eclipse total de la península ibérica en lo que va de siglo será el 12 de agosto de este 2026. Según informan los expertos, a las 20.30 horas se podrá ver desde Coruña hasta Palma, pasando por capitales de provincia como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Así que durante estas horas se podrá ver una alineación de la Tierra, con la Luna y el Sol, y la Tierra permanecerá a oscuras durante unos segundos en estas zonas. Este fenómeno coincidirá con la noche de las Perseidas, por lo que esa noche también se podrá ver una lluvia de estrellas.

El eclipse más largo del siglo en 2027

La «joya de la corona» de este Trío Ibérico será el eclipse total de sol que sucederá el 2 de agosto de 2027 y que será el más largo de este siglo y uno de los más importantes de la historia. Tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos y sucederá a partir de las 10.50 horas de la mañana de este día de verano.

«La franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería», informan desde el Observatorio Astronómico Nacional.

«Aunque la totalidad se restrinja a las zonas cercanas al estrecho de Gibraltar, el eclipse será visible de forma parcial en todo el país. El porcentaje máximo de oscurecimiento será como mínimo del 70% en cualquier punto del territorio nacional, desde las zonas más septentrionales hasta las Islas Canarias», informan los expertos, a la vez que dejan claro que la totalidad en Europa sólo se podrá ver desde España. «La máxima duración de la totalidad en nuestro país se podrá observar desde Ceuta, donde se producirá entre las 10.45 horas y las 10.50 horas, con una duración total de 4 minutos y 48 segundos», informan. Puedes consultar la tabla de horas en los diferentes municipios de España AQUÍ.

Precauciones para los ciudadanos

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también han informado sobre las precauciones que tienen que tener los ciudadanos y por ello han realizado algunas recomendaciones, siendo la primera de ellas no observar el sol directamente a simple vista o con gafas de sol. Para ello, los expertos recomiendan utilizar unas gafas específicas para observar este fenómeno, que se pueden adquirir en los puntos de venta del CNIG.

Desde el Observatorio Astronómico Nacional tampoco se recomienda observar el sol con telescopios o con cámaras de vídeo, ya sean en formato cámara o con el teléfono móvil. «El Sol puede ser observado sin ningún peligro viendo su imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla situada a la sombra», informan desde el Gobierno.