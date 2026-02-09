Parece mentira pero los expertos en plantas lo confirman: esta especie tropical es la más resistente de todas

Los expertos en plantas se han pronunciado sobre la especie que es más recomendable tener en casa. La planta en cuestión es el anturio (Anthurium), que es de origen tropical, y que no requiere de grandes exigencias en el cuidado. Por ello está considerada como una de las mejores plantas en relación a los cuidados que requiere y su buena vista en cualquier estancia de la casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las plantas más resistentes para tener en casa.

Esto es algo muy usual y que afecta a millones de españoles: comprar una planta en cualquier establecimiento y que semanas después entre en descomposición. Esta semana llega el Día de San Valentín y qué mejor que regalar el sábado 14 de febrero que una planta que tenga una buena resistencia en el hogar y, lo más importante, que desprenda un encanto único en el hogar. Por ello, la planta del anturio (‘Anthurium’) es un éxito asegurado.

La planta Anthurium fue vista por primera vez en Costa Rica, aunque es originaria de Colombia, Venezuela y Perú. Es decir, esta planta tropical procede de América Central y América del Sur. En los últimos años se han convertido en una de las plantas más típicas en nuestro país porque no requiere de grandes exigencias de cuidado, aunque sí que hay que realizar ciertas pautas de riego para que no decaiga y su flor ilumine tu hogar.

Plantas para regalar en San Valentín

Una de las características principales de los anturios y el motivo por el que pueden ser un regalo perfecto en el Día de San Valentín es porque su flor suele tener forma de corazón. Esto le da un pedigrí perfecto a una planta que se suele adquirir junto a una maceta para tenerla en cualquier instancia de tu domicilio.

Otra de las diferencias de los anturios con el resto de plantas es que no es una flor al uso, ya que es la bráctea, que es una hoja modificada al lado de las flores, la que da consistencia a esta planta. Para que brille de la mejor forma posible, hay que llevar a cabo una serie de cuidados en los que se tienen que cumplir ciertos patrones: ofrecer luz de forma indirecta (suele crecer bajo de los árboles) y un abonado regular durante la época de crecimiento, además de que permanezca en un sitio cálido y húmedo dentro del hogar. Para ello puede ser buena idea recurrir a humidificadores o ubicarla junto a otras plantas.

Para que el anturio brille en casa, también será recomendable cortar las flores marchitas con el objetivo de estimular a las nuevas, retirar las hojas amarillas y secas, además de limpiar las hojas con un paño húmedo para mantener su brillo. Estos son los cuidados que debes seguir para proteger lo máximo posible a estas preciosas plantas:

Luz indirecta brillante: Situarla cerca de una ventana con una cortina fina y nunca con la luz directa del sol o en un sitio a oscuras. Lo primero quemará sus plantas y lo segundo hará que no crezcan.

Situarla cerca de una ventana con una cortina fina y nunca con la luz directa del sol o en un sitio a oscuras. Lo primero quemará sus plantas y lo segundo hará que no crezcan. Regado: Una o dos veces por semana en verano y cada 10 días durante el invierno. Es importante que la maceta tenga agujeros de salida para que pueda drenar y no se quede la parte inferior mojada. Es recomendable que los primeros centímetros de tierra estén secos.

Una o dos veces por semana en verano y cada 10 días durante el invierno. Es importante que la maceta tenga agujeros de salida para que pueda drenar y no se quede la parte inferior mojada. Es recomendable que los primeros centímetros de tierra estén secos. Pulverizar: Es aconsejable rociar las plantas con agua.

Es aconsejable rociar las plantas con agua. Temperatura: Entre 18 °C y 25 °C.

Uno de los trucos para mantener estas plantas en un buen estado de salud es colocar un plato con un poco de agua en la parte inferior para crear un clima húmedo sin la necesidad de empapar la parte inferior. Tampoco es aconsejable situarla cerca de aparatos que muevan el aire o que calienten el hogar, como radiadores.