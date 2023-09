El Anturio es una planta de interior de porte elegante que tiene un mantenimiento muy sencillo. Proveniente de las zonas tropicales de América, su nombre oficial es Anthurium y cuenta con más de 800 especies. ¿Quieres saber cómo cuidar el Anturio? Sigue leyendo y toma nota de las claves para hacerlo con éxito.

Considerando que se trata de una de las especies de interior más exóticas y elegantes que se pueden tener en casa, la mayoría de estas recomendaciones son útiles para todas sus subespecies -más de 1.000 pero siempre caracterizadas por unas hojas verdes, brillantes y con forma de corazón-.

De hecho, te aconsejamos que regales esta planta cuando no sepas qué obsequiarle a un ser querido. Según la tradición representa conceptos como el amor, la amistad y la hospitalidad, por lo que puede ser una muy buena opción para quien acaba de mudarse.

Cuidándola con dedicación, lograrás que poco a poco aparezcan las hojas rojas que la hacen una especie única y exclusiva.

Claves para cuidar el anturio de manera correcta:

Clima: al ser una planta tropical, le gustan los climas cálidos y húmedos. Temperatura: lo ideal es seguir por la línea tropical y proporcionarle un ambiente con temperaturas que oscilen entre los 25-27ºC. Iluminación: le saca muchísimo partido a la iluminación natural, especialmente la del sol pero recibida de forma indirecta. Suelo: proporciónale una mezcla de tierra negra, resaca de río y turba a partes iguales. Riego: durante la época de primavera y verano, cuando hace más calor, riega 2-3 veces a la semana, según veas que se va secando. Hojas: si ves que se marchitan, se caen o se vuelven amarillas, lo más probable es que esté sufriendo corrientes de frío, por lo que debes trasladar tu Anturio a un lugar más cálido. Maceta: cuando veas que las raíces sobresalen de la maceta deberás cambiar a una más grande. Floración: en el caso de que sea muy escasa o las hoja nuevas salgan muy pequeñas, renueva la tierra y abona para conseguir una mejor fertilidad.

Cultivo, luz y temperatura

Esta planta necesita de un tutor para lograr crecer firme y recta, como así también de un poco de luz solar indirecta e ininterrumpida. Recuerda que cuanta más luz solar reciba más grandes serán las hojas rojas, así que puedes jugar un poco con ese detalle. Finalmente, respecto a la temperatura, lo ideal es que sea constante y no baje de los 16° C pero no suba de los 21°.

Riego y humedad

Aunque es una especie que requiere de un suelo húmedo, debes estar atento a que las hojas no se pongan amarillentas. Suponiendo que pase eso, discontinúa el riego un par de días y sólo pulveriza las hojas hasta recuperar sus tonos normales.

Fertilizante

Ésta es una planta que puede verse ayudada por el añadido de un fertilizante específico. Deberías sumarlo a la tierra unas semanas antes de que inicie el proceso de floración para que tenga energía de sobra. Se recomienda así utilizar un fertilizante de liberación lenta.

Ubicación en macetas

Si vas a usar macetas para las plantas, por su capacidad para mejorar la calidad del aire es perfecta en salas y dormitorios. Asegúrate de colocarla en cualquier ambiente al que quieras darle una estética tipo jungle, tendencia en el interiorismo actual.