Bronze pone orden en el bochorno de los penaltis y mete a Inglaterra en semifinales de la Eurocopa

Lucy Bronze acudió al rescate de una pésima Inglaterra, que estuvo contra las cuerdas ante una Suecia que perdonó de manera infinita y terminó pagándolo muy caro. Se meten en semifinales de la Eurocopa las vigentes campeonas, que le dieron la vuelta en dos minutos a un 2-0 más que justo de las nórdicas, para forzar la prórroga. En una tanda de penaltis de vergüenza, donde se marcaron cinco de los 14 lanzados, la ex del Barça tuvo que poner orden y cerrar el pase de las leonas.

Duelo en la cumbre de esta Eurocopa. De esos en los que cualquiera de las dos selecciones es candidata a levantar el título. De un lado, las suecas, con sus incombustibles Kosovare Asllani y Fridolina Rolfo, junto a una Stina Blackstenius dispuesta a dar guerra. Del otro, la campeona de Europa, subcampeona del mundo y favorita en Suiza, con permiso de España.

Inglaterra llegaba tras ser segunda de grupo, cayendo ante Francia, pero goleando a Holanda para meterse en estos cuartos. Con la mejor profesora posible en el banquillo, como es la holandesa Wiegman, y con talento de sobra en la plantilla: Bronze, Russo, Toone, Walsh, Lauren James… y Mead en el banquillo. Casi nada lo que presentaban las leonas en Basilea.

Pero quien rugió primero y dio dos zarpas casi mortales fueron las suecas. Les costó salir del vestuario a las británicas, que vieron como Asllani golpeaba a los dos minutos para poner el primero de la noche. Y no sería el único. Encarrilaba el choque el conjunto nórdico pasados los 20 minutos de juego, con un tanto de Blackstenius.

Le tocaba remar a la campeona aunque las sensaciones no eran nada buenas. Comenzaron igual contra Francia y no fueron capaces de acercarse siquiera al empate. Contra la segunda gran selección a la que se medían, volvían a empezar por debajo en el marcador. Y de qué manera. El baile de Suecia estaba siendo de escándalo, encarrilando su cita en las semifinales contra Italia.

Lo tenían ganado las de Peter Gerhardsson, que dominaban en todo. Hasta que dio con la tecla Wiegman. Agyemang, Mead y Kelly entraban en el terreno de juego, coincidiendo con los cambios del seleccionador sueco, que sacaba del campo a Asllani y a Rolfo. Y ahí estuvo la eliminatoria.

No tardó Kelly en asistir a Lucy Bronze, que recortaba distancias en el 78′. Le temblaban ya las piernas a Suecia, viendo lo que se venía, y un minuto después Beth Mead asistía a Agyemang, que ponía el empate. En un abrir y cerrar de ojos, se restablecían las tablas en el marcador y el encuentro se iba a la prórroga, no sin antes un aviso de Russo, que pudo darle la vuelta.

Una tanda para el olvido

Ya en la media hora extra, Suecia fue mejor, tuvo el gol y perdonó. Y estuvo a punto de pagarlo en el último minuto de descuento de la prórroga, cuando Russo la tuvo para alcanzar las semifinales, pero la pegó fatal, abocando el duelo a los penaltis. Y ahí no falló la delantera, haciendo el primero y poniendo en ventaja a las suyas, puesto que la madridista Angeldahl falló. Tuvo consuelo fácil, puesto que James falló el segundo de las inglesas y Olme lo puso en la escuadra para igualar.

No se esperaba entonces lo que llegaría. Falk le paraba a Mead, Eriksson igual, Greenwood más de lo mismo… hasta que Bjön ponía el 2-1 para Suecia, a falta de un disparo para cada una. Kelly hacía los deberes, a la espera del quinto de las suecas. Y la encargada de tirarlo fue su portera, Falk, que quiso excederse en lo que a protagonismo se refiere y la mandó al cielo de Zúrich, como se podía esperar.

La muerte súbita esperaba. Y en ella no pararon los fallos. Clinton, fuera. Jakobsson desaprovechaba el punto de partido y la mandaba al palo. Entonces llegó el turno de Bronze. Ganó el The Best en el 2020 –cuando se suspendió el Balón de Oro por la pandemia– y dejó claro que a liderazgo no se le acerca nadie en esta Inglaterra. Pepinazo casi al larguero y a esperar que Holmberg fallara. Lo hizo. Casi se tropieza al golpear. 3-2 para Inglaterra en los lanzamientos. Se tiraron 14 penaltis. Las británicas, a semis.