Es el favorito y cuesta menos de 3 euros: el plato preparado de Mercadona que va a solucionar tus cenas

Volver a casa tras un día largo y darse cuenta de que no hay nada listo para cenar puede desanimarnos bastante. No siempre apetece cocinar ni hay tiempo para ponerse a ello, y tirar de opciones preparadas implica gastar o también comprar algo que no tiene la calidad deseada. Sin embargo, existe una alternativa que está ganando adeptos por su sabor, comodidad y precio y sí, es un plato preparado de Mercadona que no vas a querer dejar escapar.

El plato preparado en cuestión, no es otro que el Pollo al curry con arroz basmati de Hacendado, uno de los más vendidos de Mercadona. Su fórmula es sencilla: buena materia prima, una receta sabrosa y un precio casi imbatible. Por menos de tres euros, ofrece una cena completa, saciante y sorprendentemente equilibrada. Muchos consumidores lo consideran un salvavidas para los días sin ganas de cocinar. Y no es para menos. En apenas dos minutos en el microondas tienes en el plato un curry suave, con pechuga de pollo jugosa y arroz aromático al punto. Si todavía no lo conoces, es probable que después de leer esto lo metas en tu próxima compra.

El plato preparado de Mercadona que va a solucionar tus cenas

El éxito de este plato no es casual. El Pollo al curry Hacendado combina una salsa cremosa hecha con leche de coco, cebolla, tomate, especias y un toque de almendra, que aporta una textura sedosa y un sabor redondo. La carne es pechuga de pollo asada (no hervida), lo que marca la diferencia: queda jugosa, con buena mordida y sin sensación de comida recalentada. Y todo esto se acompaña de un arroz basmati bien cocido, con semillas de amapola que le dan un pequeño extra de personalidad.

En cuanto al sabor, no es un curry agresivo ni picante. Es más bien suave, pensado para paladares que buscan un toque exótico sin renunciar al equilibrio. Esto lo hace apto para toda la familia, incluidos niños o personas mayores. La proporción entre salsa, carne y arroz está bien medida, lo que permite disfrutar cada bocado sin que nada empalague ni se quede corto.

Precio imbatible por una comida completa

Otro de los puntos fuertes de este producto es su precio. La bandeja de 280 gramos cuesta 2,85 €, una cifra más que razonable si se compara con cualquier menú para llevar o incluso con el coste de preparar algo similar en casa, sumando ingredientes, tiempo y energía. Por ese importe obtienes una cena lista en minutos, sin complicaciones, sin ensuciar la cocina y con una calidad más que digna.

Además, su formato individual resulta muy práctico: es fácil de almacenar en la nevera, no ocupa espacio y su caducidad permite tenerlo como recurso para días puntuales. Sólo necesitas microondas y dos minutos de tu tiempo. También es ideal para llevar al trabajo o para estudiantes que no pueden cocinar a diario.

Información nutricional y alérgenos

En cuanto al aporte nutricional, este plato contiene 136 kcal por cada 100 gramos, lo que supone unas 380 calorías por ración completa. Tiene 8,2 g de proteínas, 14 g de hidratos de carbono y 5 g de grasas, siendo relativamente bajo en grasas saturadas y con un nivel de sal moderado (1,2 g). No es un producto ultraprocesado ni cargado de aditivos artificiales, lo que lo convierte en una opción razonable para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a la comodidad.

Eso sí, es importante revisar los alérgenos si se tiene alguna sensibilidad alimentaria. Contiene soja y puede contener trazas de gluten, mostaza, apio, sésamo, leche y derivados. Esta información viene claramente indicada en el envase y sigue los estándares de seguridad alimentaria habituales.

Modo de preparación

Preparar este plato es tan simple como abrir un poco el film protector y calentarlo en el microondas a máxima potencia durante dos minutos. Luego se retira el separador de plástico que divide el arroz del pollo, se remueve todo para integrar los sabores y está listo para comer. También se puede dejar reposar unos segundos para que coja mejor temperatura y no queme al primer bocado.

Este sistema de bandeja con separador no sólo facilita la preparación, sino que evita que los ingredientes se mezclen antes de tiempo, conservando mejor la textura del arroz y la salsa. Un detalle que demuestra que detrás de este producto hay un trabajo pensado para el consumidor.

En definitiva, el Pollo al curry con arroz basmati de Mercadona es una de esas pequeñas soluciones que hacen la vida diaria más fácil. Está bien elaborado, sabe bien, cuesta poco y está disponible en cualquier supermercado de la cadena. Por todo ello, no sorprende que se haya convertido en uno de los platos preparados más valorados por los clientes.

Si buscas una cena rápida, sin renunciar al sabor ni a un mínimo de calidad nutricional, esta es una de las mejores opciones que puedes encontrar por menos de 3 euros. Merece un sitio en tu nevera y probablemente también en tu rutina semanal.