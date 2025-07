Es oficial y Roberto Brasero lo ha confirmado: el cambio inesperado que está a punto de llegar a España

Roberto Brasero lo ha confirmado, el cambio inesperado que está a punto de llegar a España te dejará en shock. Es momento de empezar a ver llegar un fin de semana que amenaza con más de una sorpresa inesperada. Cuando todo lo que hacemos empieza a cambiar debemos estar preparados para afrontar determinados nuevos retos. Desde las altas temperaturas de días anteriores, hasta una situación que puede acabar siendo del todo inesperada. Sin duda alguna, vamos a pasar del aumento de temperaturas de días anteriores a una amenaza que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explica desde esta previsión del tiempo de Antena 3: «Esta próxima madrugada, ya no tendremos temperaturas tan altas como en la anterior una noche, en la que las mínimas no bajaron de los 30°, en el sur de Gran Canaria por encima de 30°, en San Bartolomé de Tirajana o en Agüimes. Son cifras que no se suelen alcanzar en nuestros territorios, alguna vez ya las hemos registrado en Canarias, pero ya empiezan a ser cada vez más frecuente, y que se denomina noche infernal como apelativo popular porque no hay una definición académica al respecto. Sí hemos tenido noches tropicales y noches tórridas en la península con temperaturas por encima de 20° en muchas zonas y mínimas por encima de 25 en puntos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, provincia de Toledo o incluso en Girona en el CAP de Creus, además de en Ciudadela en Menorca. Esta noche en el este seguirán altas las temperaturas como las de ayer. Ahí van a variar poco, sin embargo, por el oeste peninsular y en Canarias ya debería hacer algo menos de calor».

Siguiendo con la misma previsión: «bajarán las temperaturas máximas en toda España, salvo en el sureste donde no cambiarán y en Málaga que es donde podrán subir notablemente debido al viento terral. Soplará el poniente en Andalucía y soplarán alisios en Canarias que se llevarán mañana a calima del archipiélago. Y más nubes irán recorriendo el extremo norte peninsular, con lluvias débiles en Galicia y Asturias y tormentas por la noche, ya casi en la madrugada del sábado, en el País Vasco y Navarra. El sábado tendremos ese frente saliendo por el noreste con algún chubasco y por la noche otro llega por Galicia. En el Mediterráneo hará más calor con máximas de 42º en Murcia o 39º en Málaga capital, pero en Cáceres o Badajoz ya no llegaremos a 35º y en Canarias también deberíamos tener un respiro».