El aviso de Hacienda que afecta a estas personas: atento a tu cuenta a partir de este día

Una vez que ha finalizado la campaña de la Renta, muchas personas dan por cerrado sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. Sin embargo, para una parte importante de los contribuyentes, el proceso continúa más allá del 30 de junio. En el caso de que haya salida a devolver, la espera para recibir lo que se debe puede alargarse durante semanas o incluso meses, generando inquietud entre quienes cuentan con ese ingreso. Y aunque Hacienda asegura estar cumpliendo con los pagos, las cifras reflejan una realidad algo distinta.

Durante la campaña de este año, más de 24,5 millones de personas presentaron su declaración, y casi 16 millones tenían derecho a recibir una devolución. A día de hoy, sin embargo, una parte considerable de ellas sigue sin ver reflejado ese dinero en su cuenta. El motivo no es necesariamente un error ni una negligencia: la ley establece un plazo claro para que Hacienda devuelva esas cantidades, y aún queda tiempo por delante antes de que se considere un retraso oficial. Pero este margen legal no significa que quienes esperan deban quedarse de brazos cruzados. A partir de una fecha concreta, si no se ha recibido el ingreso, el contribuyente tiene derecho a reclamar, e incluso a exigir una compensación económica por la demora. Este aviso, por tanto, va dirigido especialmente a quienes aún no han recibido su devolución: atentos a su cuenta y, si se da el caso, preparados para actuar.

El aviso de Hacienda que afecta a estas personas

Es una pregunta que se hacen miles de personas estos días. Aunque el plazo para presentar la declaración de la Renta 2024 terminó oficialmente el 30 de junio, eso no implica que Hacienda deba abonar las devoluciones de forma inmediata. De hecho, según los últimos datos, a principios de julio sólo se había pagado el 78,9% de las devoluciones solicitadas, lo que representa el 66,5% del total del dinero que debe devolverse.

Estas cifras, aunque elevadas, muestran que aún hay margen de actuación por parte de la Agencia Tributaria. El año pasado, por estas fechas, el porcentaje de devoluciones efectuadas rondaba el 97%. Por tanto, no es extraño que algunos contribuyentes estén todavía esperando. Sin embargo, conviene tener presente que el plazo legal para pagar termina el 31 de diciembre. Es decir, si has hecho todo correctamente y tu declaración está bien presentada, Hacienda tiene aún varios meses para devolverte el dinero antes de que incurra oficialmente en retraso.

¿Cuál es el plazo legal?

El marco legal que regula esta cuestión es el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que concede a Hacienda un periodo de seis meses desde el final del plazo de presentación para realizar las devoluciones. En otras palabras, si presentaste tu declaración dentro del periodo ordinario (hasta el 30 de junio), la Administración tiene hasta el 31 de diciembre para hacerte el ingreso correspondiente.

Pasada esa fecha, si no has recibido la devolución, puedes reclamar intereses de demora. Y aunque la cifra que te corresponde por este concepto pueda parecer simbólica, se trata de un derecho reconocido. El porcentaje actual de intereses está fijado en un 4,0625% anual, y se mantendrá así hasta que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. La clave está en calcular cuántos días han pasado desde el vencimiento del plazo y aplicar la fórmula correspondiente.

Cómo se calculan los intereses de demora

El cálculo no es complicado si sabes cómo hacerlo. Se trata de aplicar el tipo anual (4,0625%) sobre el importe pendiente y ajustarlo al número de días de retraso. Por ejemplo, si Hacienda debe devolverte 1.000 euros y se retrasa 27 días más allá del 31 de diciembre, los intereses que podrías reclamar rondarían los 3 euros. Puede parecer poco, pero la ley te ampara y te da derecho a exigirlo.

Eso sí, no en todos los casos se pueden reclamar estos intereses. Si el retraso se debe a un error tuyo en la declaración, o si hay una causa justificada que haya obligado a Hacienda a paralizar el pago, no se generarán intereses. Por eso es fundamental asegurarte de que tu expediente esté correcto antes de iniciar cualquier reclamación.

¿Cómo puedo reclamar si Hacienda no me paga a tiempo?

Si llega el 1 de enero de 2026 y sigues sin recibir tu devolución, lo primero que debes hacer es comprobar tu expediente. Puedes hacerlo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria usando Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico. Asegúrate de que no se haya generado una declaración paralela ni exista alguna incidencia pendiente.

Una vez verificado, el siguiente paso es redactar un escrito solicitando los intereses de demora, adjuntando el justificante de presentación de tu declaración. Este documento puede presentarse presencialmente en la delegación correspondiente o bien de forma telemática a través de la web de Hacienda. En muchos casos, la propia Agencia abona los intereses junto con la devolución, si detecta el retraso, pero en otros tendrás que pedirlo expresamente.