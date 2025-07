España en shock por la novedad para la cocina que acaba de llegar a Lidl: es lo más buscado

La cocina moderna no deja de sorprendernos, y ahora que parece ser tendencia cocinar con una freidora de aire o air fryer, se vuelve necesario contar con los accesorios adecuados que nos permitan hacer recetas cada vez más variadas con este electrodoméstico. Y entre los mejores, hemos dado con un set de accesorios para freidoras de aire caliente que acaba de lanzar Lidl. Una propuesta tan práctica y económica que ha causado sensación en tiendas físicas y online.

No hablamos de un simple complemento más. Se trata de un conjunto de siete piezas diseñado especialmente para quienes ya disfrutan de una freidora de aire Silvercrest, uno de los pequeños electrodomésticos más populares de los últimos años. Con estos nuevos accesorios, las posibilidades culinarias se amplían notablemente: pizzas, bizcochos, brochetas y mucho más, todo sin necesidad de horno tradicional. Por un precio de tan sólo 9,99 euros, este set no sólo mejora la experiencia de cocinar con freidora, sino que revoluciona la forma en la que muchos preparan sus recetas favoritas en casa. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los productos más buscados del momento, agotándose en muchos puntos de venta a las pocas horas de su llegada.

La novedad para la cocina que acaba de llegar a Lid

El conjunto está formado por siete piezas fundamentales para sacar el máximo partido a tu freidora de aire. Incluye un molde para hornear de hasta 1,2 litros de capacidad (volumen útil de 1,0 l), una bandeja para hornear de 0,25 l (volumen útil 0,15 l), una parrilla metálica y cuatro pinchos para brochetas. Todo perfectamente diseñado para adaptarse a las freidoras de aire Silvercrest XL SHFD, SHFD estándar y Silvercrest Digital Air Fryer.

La funcionalidad de cada pieza es clave. El molde permite preparar bizcochos, panes y pasteles sin riesgo de que se peguen, gracias a su revestimiento antiadherente ILAG. La bandeja baja es ideal para pizzas, quiches o tartas saladas. La parrilla metálica, además de ser resistente, permite elevar los alimentos y conseguir una cocción más homogénea. Y los pinchos, fabricados en acero, son perfectos para carnes, verduras o frutas a la parrilla.

Resistencia, calidad y compatibilidad

Uno de los grandes aciertos de este set es su resistencia al calor de hasta 230 °C, lo que permite cocinar sin preocupaciones incluso las recetas más exigentes. Además, su revestimiento antiadherente ILAG® garantiza que los alimentos no se peguen, facilita la limpieza y prolonga la vida útil de los accesorios. Son piezas ligeras, con un peso equilibrado que permite manipularlas cómodamente incluso cuando están calientes.

La compatibilidad con las freidoras Silvercrest es otro de los puntos fuertes. Estas freidoras son un éxito de ventas en Lidl por su relación calidad-precio, y ahora cuentan con un complemento oficial que mejora todavía más sus posibilidades. Ya no es necesario encender el horno para hacer una pizza o un bizcocho. Todo puede hacerse directamente en la freidora, ahorrando tiempo, energía y espacio.

Un producto pensado para todos

Este kit ha sido diseñado para adaptarse tanto a cocineros experimentados como a quienes están dando sus primeros pasos con la freidora de aire. No requiere conocimientos técnicos ni habilidades especiales. Su uso es sencillo e intuitivo, y los resultados, sorprendentes. Basta con colocar la pieza elegida en la cubeta de la freidora, añadir los ingredientes y dejar que el aire caliente haga su magia.

Además, su diseño compacto facilita el almacenamiento en cualquier cocina, incluso en las más pequeñas. El molde para hornear mide aproximadamente 15 cm de diámetro por 8 cm de alto, mientras que la bandeja tiene una altura de 2,7 cm. La parrilla metálica mide 12 x 12 x 6,5 cm, y cada uno de los pinchos tiene una longitud de 11 cm. En total, un equipo ligero y manejable que cabe en cualquier cajón o estantería.

Disponible en tiendas y online por menos de 10 euros

Lo más sorprendente de este lanzamiento no es sólo su funcionalidad, sino su precio. Lidl ha puesto a la venta este set por 9,99 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para quienes ya tienen una freidora Silvercrest o están pensando en adquirir una. El set está disponible tanto en tiendas físicas como en la tienda online de Lidl, aunque en muchos casos se agota rápidamente debido a la gran demanda.

Es, sin duda, uno de esos productos que elevan la experiencia de cocina sin necesidad de gastar una fortuna. Una herramienta práctica, eficaz y pensada para facilitar el día a día en la cocina moderna. No es extraño que esté en boca de todos y que muchos usuarios compartan en redes sociales sus recetas y creaciones con estos accesorios.

En definitiva, si tienes una freidora de aire o estás pensando en hacerte con una, este set de accesorios de Lidl puede ser el complemento perfecto para ti. Ya no tendrás excusas para no experimentar en la cocina: desde una pizza casera hasta un bizcocho esponjoso o unas brochetas de verduras, todo es posible con estas piezas. Y lo mejor es que lo tienes todo por menos de diez euros.