Ocho años de cárcel por matar a un hombre en Menorca el día de Navidad

Ya hay sentencia para el hombre al que se le acusaba de asesinar a otro el día de Navidad de 2023 en la ciudad de Mahón, en Menorca. El varón ha aceptado este lunes ocho años de prisión por homicidio en el juicio que estaba previsto que se celebrase con jurado popular este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares.

El acusado ha llegado a un acuerdo de conformidad tras reconocer le quitó la vida a la víctima a base de puñetazos en la cara y además tendrá que indemnizar a los familiares del fallecido en sumas que rozan los 280.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía, en virtud del acuerdo alcanzado, ha eliminado de su escrito de conclusiones las referencias al hecho de que tras esta primera agresión le continuó dando patadas en la cabeza hasta dejarle en coma, hechos por los que se le reclamaban hasta 20 años de prisión.

En el momento del crimen se encontraba presente una tercera persona que, de acuerdo con el fiscal, no intervino para evitar los hechos. Este segundo individuo también ha llegado a un acuerdo y ha aceptado seis meses de prisión por no frenar la agresión. Para los dos procesados se ha tenido en cuenta el atenuante de consumo de alcohol y drogas.

La víctima permaneció ingresada en un hospital de la isla, donde finalmente falleció el 2 de enero de 2024 como consecuencia de las graves lesiones sufridas.