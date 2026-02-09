El crimen de Navidad de Menorca: a juicio un hombre por matar a otro a base de patadas en la cabeza

Un hombre se enfrenta este lunes al juicio de su vida al estar acusado de asesinar a otro durante la madrugada del día de Navidad de 2023 en la ciudad de Mahón, en Menorca. Los hechos, que conmocionaron a la isla en una fecha especialmente señalada, llegan ahora a los tribunales casi un año después. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 20 años de prisión, además del pago de una indemnización que supera los 270.000 euros destinada a los familiares de la víctima mortal.

La tragedia se desencadenó tras una fuerte discusión entre el presunto agresor y el fallecido. Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal fue escalando rápidamente hasta convertirse en una agresión física de extrema violencia. En un momento dado, el acusado le propinó varios puñetazos en el rostro, lo que provocó que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento. Sin embargo, lejos de cesar en su conducta, el procesado continuó golpeándolo, esta vez con patadas dirigidas a la cabeza, hasta dejarlo en coma.

Aquella madrugada, marcada por el silencio roto y la violencia desatada, terminó convirtiéndose en un punto de no retorno. El cuerpo inmóvil en el suelo y la vida suspendida de la víctima simbolizaron una Navidad teñida de tragedia, cuyas consecuencias se prolongaron durante días.

El agredido permaneció ingresado en un hospital de la isla, donde finalmente falleció el 2 de enero de 2024 como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Según el escrito de acusación, durante la discusión y la posterior paliza se encontraba presente una tercera persona que, de acuerdo con el fiscal, no intervino para evitar los hechos. Por este motivo, también será juzgado y se enfrenta a una posible condena de dos años de prisión.

El juicio comenzará este lunes en la Audiencia Provincial de Palma con la constitución del jurado a las 09.30 horas, seguida de la lectura de los escritos e informes. Está previsto que ese mismo día sean interrogados los acusados. Las sesiones continuarán el martes con la práctica de pruebas testificales y periciales.