Cielos nublados y lluvias en Andalucía, mejora hacia el litoral según AEMET

Cielos cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas marcan el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 9 de febrero de 2026. Las sierras Béticas y el área del Estrecho experimentarán lluvias más intensas y persistentes, aunque a lo largo del día se espera una disminución de la nubosidad y de la intensidad de las precipitaciones, quedando poco nuboso en el litoral mediterráneo. Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en algunas zonas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de febrero

Lluvias persistentes y sol tímido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que podría acompañarnos desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 20 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará su punto máximo. A primera hora, el viento soplará suavemente desde el oeste, a unos 15 km/h, pero no se descartan ráfagas más intensas que podrían sorprendernos.

Ya por la tarde, el sol intentará asomarse tímidamente entre las nubes, aunque el riesgo de chubascos persistirá. La sensación térmica podría llegar a ser más cálida de lo que marcan los termómetros, alcanzando hasta 20 grados. Con la salida del sol a las 08:20 y su despedida a las 18:56, disfrutaremos de unas horas de luz que, aunque nubladas, nos recordarán que la primavera sevillana siempre tiene algo que ofrecer.

Córdoba: nubes grises y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 11 grados y la humedad se siente intensa, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de inquietud en el aire.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, con chubascos que se intensificarán por la tarde. La temperatura máxima alcanzará solo los 20 grados, contrastando con el fresco amanecer. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

En Huelva, cielos cubiertos y lluvias persistentes

El tiempo se presenta inestable, con cielos mayormente cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se esperan lluvias que podrían ser persistentes, acompañadas de un viento suave del sur, aunque sin causar grandes inconvenientes.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, donde el ambiente tranquilo invita a realizar actividades cotidianas con calma. Aprovechar la jornada para visitar un café local o dar un paseo por el parque puede ser una excelente manera de disfrutar del tiempo.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y aunque la temperatura mínima se sitúa en 15°C, la sensación térmica puede descender a 15°C, lo que acentúa la frescura de la jornada. A medida que avance la mañana, el viento del oeste soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y la temperatura máxima alcanzará solo 17°C, con una sensación térmica que podría llegar a 17°C. Con 10 horas y 40 minutos de luz, los gaditanos deberán prepararse para un día fresco y lluvioso, donde el paraguas será un compañero indispensable.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde-noche, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua y las ráfagas de viento pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 12. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, con una probabilidad de lluvia del 100%. Sin embargo, la tarde promete un respiro, con cielos más despejados y un aumento en el mercurio que alcanzará los 22 grados.

A medida que el día se transforma, se anticipan precipitaciones puntuales en la tarde-noche, con un 75% de probabilidad de lluvia. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que el viento del oeste soplará a 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. La humedad, que oscilará entre el 60% y el 90%, también contribuirá a un ambiente variable.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y el ambiente se tornará más fresco, alcanzando una máxima de 16 grados por la tarde.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la lluvia puede acompañarnos durante la tarde y la noche. A pesar de la inclemencia del tiempo, el paisaje granadino puede ofrecer una belleza especial bajo la lluvia, así que no dudes en disfrutar de un paseo, siempre que estés preparado.

Almería: cielo cubierto con chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una alta probabilidad de chubascos intermitentes que se extenderán hasta el mediodía, con temperaturas frescas que rondarán los 9 grados. A medida que avance la jornada, el sol comenzará a asomarse, elevando el mercurio hasta los 20 grados por la tarde, aunque la sensación térmica se mantendrá agradable.

Con la llegada de la tarde, se espera un cielo más despejado y sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido. Se recomienda llevar una chaqueta ligera por la mañana y aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre, ya que el viento será suave y las temperaturas se volverán más agradables.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET