Un paraguayo abusa sexualmente de una joven en un portal de Palma y se masturba frente a ella

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen paraguayo por una agresión sexual cometida a una joven en plena madrugada en un portal de Palma. El individuo abordó a la víctima en la calle General Riera de Palma para tocarle el culo mientras se masturbaba a él mismo.

El suceso ocurrió sobre las 01:45 horas del pasado domingo cuando la víctima iba paseando tranquilamente por la acera hasta que en un momento dado, cuando se disponía a entrar en el portal de su casa, un varón la abordó de manera sorpresiva por detrás y la sometió a tocamientos en sus glúteos.

La mujer se sobresaltó, se apartó y observó como el ahora arrestado estaba realizándose tocamientos de carácter sexual a sí mismo. Justo en ese momento, la víctima decidió huir del lugar a la carrera ante el temor de que el presunto agresor sexual pudiera volver a acometerla.

Minutos más tarde, la joven llamó a la Policía Nacional, que se personó con suma celeridad hasta la calle General Riera. Una vez allí, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien aportó las características físicas del presunto autor de los hechos y la vestimenta que portaba.

Con toda la información aportada, varias patrullas iniciaron rápidamente un dispositivo de búsqueda del presunto autor, realizando batidas por las calles adyacentes. Finalmente, la Policía Nacional localizó a un joven deambulando por una calle cercana, quien, al observar a los agentes, aceleró sospechosamente el paso realizando movimientos erráticos con la clara intención de esquivar a los policías.

Tras la identificación del varón, los agentes interpelaron al mismo sobre su lugar de residencia o el motivo de su presencia en el lugar. El varón también coincidía claramente con las características físicas y vestimenta aportadas por la victima, infiriendo que el varón fuera el presunto autor de los hechos.

No pudiendo justificar su presencia allí, el presunto autor de forma voluntaria manifestó a los agentes que había tocado a la joven, añadiendo que sólo le había tocado la espalda.

Una vez practicadas las gestiones, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de agresión sexual, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.