‘A Macbeth Song with The Tiger Lillies’, perfecto híbrido de bardo y comediante

Llegado el ecuador de la temporada 25-26 del Teatro Principal de Palma nos hemos visto regresados a un momento de la Edad Media en que iban a coincidir en tiempo y lugar, siendo dos en una, la tradición del bardo (cantor de gestas) y del comediante (actor cómico-juglar), y en eso consiste todo el contenido de A Macbeth Song with The Tiger Lillies. También la forma de resolverlo. Imagino que Oriol Broggi, director-autor de la versión, tenía en mente Hamlet, según la versión de 2012 del trío londinense The Tiger Lillies, en colaboración con la compañía danesa Theatre Republic. Nótese que no hablamos de Macbeth, sino de A Macbeth Song (with…).

De la producción fechada el año pasado se encarga La Perla 29, bien conocida por el público del Teatro Principal, desde que en 2018 presentara Rostoll cremat, una idea de Antoni Gomila bajo la dirección del propio Broggi. Elevar al título el nombre del trío londinense responde a su fuerte tirada.

No solamente eso, sino también por la propia naturaleza escénica de un trío considerado los grandes payasos del presente. De hecho, así aparecen en las tablas, revestidos con el maquillaje y los ropajes propios de su oficio. Esta colaboración con La Perla 29 coincide con la edición de su álbum reciente, Serenade From The Sewer, en el que el vocalista y líder Martyn Jacques reflexiona sobre su llegada al Soho londinense en los 80, con un paisaje en sus calles de drogadictos, prostitutas y delincuentes, debidamente narrado en clave de su personal estilo definido como Dark Cabaret, con influencias directas del cabaret alemán en su edad de oro, el vodevil y el gypsy punk mezcla de rock y música gitana. Resumiendo, cabaret punk brechtiano.

Podríamos estar hablando sencillamente de función de cabaret-concierto si no fuera porque en escena hay tres intérpretes instalados entre 1040 y 1057 recreando el reinado de Macbeth de Escocia y repartiéndose entre los tres las identidades de Macbeth, el noble escocés ambicioso convertido en rey tras el magnicidio de Duncan I; Lady Macbeth, su esposa manipuladora; Banquo, amigo de Macbeth, y Macduff, que acabará con Macbeth en la batalla frente a las tropas de Malcolm III, hijo del asesinado Duncan I.

La maldición de las tres brujas está recreada en las canciones del trío y es en la conjunción de ambos escenarios donde se produce ese cruce entre el bardo y el juglar, cuya tradición se inicia precisamente en el siglo I, en el que se ambienta la tragedia de Shakespeare. La síntesis de Macbeth está perfectamente ajustada al relato escrito a inicios del siglo XVII, siendo la impecable recreación de la forma de contar y cantar historias la que lleva a recrear aquella gesta como si hubiera sido narrada en tiempo de hechos.

Los tres intérpretes, magníficos en sus recreaciones, son Enric Cambray, Màrcia Cisteró y Andrew Tarbet; mientras completando The Tiger Lillies estaban Adrian Stout al contrabajo y Budi Butenop a la batería y demás cosillas de percusión. Siempre liderados por un electrizante Martyn Jacquet al piano, acordeón y esa voz suya característica, suspendida entre el falsete y lo propio de un contratenor. Un sexteto en escena que se complementa desde la percepción de estilos tan singulares, también complementarios, en los que no faltan remedios propios y tan hilarantes del feriante nómada. Reseñable que tratándose de un espectáculo en inglés con subtítulos fuese esta función seguida a teatro lleno. Bien por su gerente Miquel Martorell.

Un final de la primera parte de la temporada del Principal, sobrecogedor, incluyendo asimismo en esta recta hacia el ecuador propuestas tan potentes como Memorias de Adriano y Vientos del Pueblo. Tratándose de un teatro público, ahora toca que su Patronato –ocurrirá el 3 de febrero- dé el visto bueno al resto de la programación de la temporada 2025-2026.