El Teatro Principal de Palma bate su récord con 22.400 espectadores en los últimos cuatro meses de 2025 que hoy ha presentado la programación del nuevo semestre, de febrero a julio de 2026, temporada que coincide con la segunda etapa de Miquel Martorell al frente de la dirección.

El Principal pondrá el acento en la celebración de la cuadragésima Temporada de Ópera. La temporada incluirá representaciones como El holandés errante, el Concierto de Pascua, La Voix humaine o el ‘Rigoletto’ de Giuseppe Verdi.

En cuanto al teatro, la temporada empezará con El nom volgut y seguirá con Esencia, Mary, L’enemic, La corona d’espines, Sa Varietat en sa Locura, La mujer rota, Cumpleaños, Un bagul groc, Bachata y Vània.

La danza tendrá un papel destacado con Nus, We. Nosaltres i el temps, Cantar de Gesta y La Quijá.

La programación musical arrancará con el Festival Paco de Lucía y un concierto de María Terremoto y Mala Rodríguez, seguidos de otros de la soprano Montserrat Seró, Dorian, Huialfàs Ensemble, Pitxorines, Turmarí, Two little rooms y de los coros del Teatre Principal.

Los espectáculos familiares serán La maleta, Check-out y el Festival de Teresetes. La nueva temporada también consolidará las colaboraciones con eventos como el Festival Internacional de Teresetes de Mallorca y con la Orquesta Sinfónica de Baleares.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que la temporada estará marcada por «la variedad de géneros, la calidad artística y el compromiso social».

«Esta segunda temporada al frente del Principal nos permite consolidar una línea artística clara, con una programación exigente pero cercana, pensada para que todo el mundo pueda encontrar su espacio en el teatro», ha dicho el director del teatro, Miquel Martorell, quien ha reivindicado las producciones propias, las coproducciones y la colaboración con los festivales como las claves para «reforzar el tejido cultural» de Mallorca.

Abonos miércoles, entradas viernes

Este año se incorporará una función para menores de 35 años que buscará acercar la lírica al público más joven y que incluirá una fiesta electrónica tras la representación.

El Principal, en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), acercará la zarzuela a las residencias de mayores y el conjunto de la programación a los escolares, ofreciendo a los centros de fuera de Palma autobuses gratuitos para desplazarse hasta la capital.

Otra de las novedades de la temporada es la activación de un abono de danza, que supondrá un descuento del 25% en la compra de dos o más espectáculos de este género.

Las personas abonadas podrán adquirir sus abonos y elegir asiento en primicia el miércoles 4 de febrero a partir de las 11.00 horas y durante todo el jueves 5 de febrero, tanto en taquilla como en la web, y recibirán dos obsequios especiales. La venta general de entradas comenzará el viernes 6 de febrero a las 11.00 horas.