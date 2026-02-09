Las compañías españolas EM&E Group y GMV han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para unir sus capacidades industriales y tecnológicas en el desarrollo de los Programas Especiales de Modernización para el suministro de Sistemas de Artillería Autopropulsada sobre Ruedas y Cadenas (ATP), el programa de nacionalización del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) y la munición asociada, así como futuros proyectos en materia de sistemas de armas y municiones.

Esta alianza, sellada el pasado mes de enero, es un ejemplo de la visión de EM&E Group de generar un efecto tractor en la industria española y ha visto en GMV a un socio clave para integrar soluciones software y hardware. En este sentido, GMV colaborará en el proyecto de los ATP aportando su última tecnología en sistemas de dirección y control de tiro, así como sus capacidades para la integración con el sistema de mando y control nacional de artillería (TALOS). En el caso del SILAM, también se responsabilizará del sistema de dirección y control de tiro del lanzador, así como del módulo de navegación para cohetes guiados.

Esta unión de capacidades entre EM&E Group y GMV permitirá optimizar la digitalización de las plataformas de artillería, asegurando que tanto el futuro sistema ATP como el lanzacohetes SILAM cuenten con tecnología puntera diseñada y mantenida íntegramente en España. Ambas empresas garantizan, así, no sólo la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas, sino también la seguridad de suministro y el control total sobre los sistemas críticos, evitando la dependencia externa.

EM&E Group apuesta por programas tan ambiciosos como el ATP o el SILAM

En palabras de Javier Escribano, presidente de EM&E Group: «Programas tan ambiciosos como el ATP o el SILAM exigen la unión de las mejores capacidades nacionales. Con esta alianza, sumamos la excelencia tecnológica de GMV a nuestra capacidad productiva para asegurar el éxito de la artillería del futuro».

Por su parte, Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, ha asegurado que: «Este acuerdo con EM&E Group refuerza el compromiso de GMV con el desarrollo de capacidades críticas de defensa, aportando soluciones avanzadas de mando y control, navegación y dirección de tiro, que aseguran la autonomía operativa y la soberanía tecnológica de los sistemas de artillería».