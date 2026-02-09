El sarampión rebrota en Alicante con 16 contagiados tras borrar la OMS a España de país libre del virus

Apenas unas fechas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacara a España de la relación de países libres de sarampión, la Dirección General de Salud Pública (DGSP) de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha declarado un brote de esta enfermedad en dos empresas ubicadas en un mismo edificio de la ciudad de Alicante. Los afectados son, todos ellos, adultos y empleados de las citadas mercantiles. En concreto, las autoridades sanitarias han detectado un total de 28 casos sospechosos entre ambas empresas. De ellos, un total de 16 han sido oficialmente confirmados como positivos en sarampión. Otros nueve casos de posibles afectado siguen bajo estudio- Y, otros tres posibles casos han dado resultado negativo.

La OMS concedió a España el estatus de país libre de sarampión en 2017. Lo revocó en 2026, al observarse un incremento de la transmisión endémica y un repunte de los casos, que sólo en 2024 llegaron a los 467. También, según la propia OMS, un 23,3% de los casos fueron importados. Otro 44,9% de los casos estaban relacionados, precisamente, con esa importación. Y en un 32,2% no pudo establecerse el origen.

En concreto, según publicó OKDIARIO en enero de este 2026, la OMS anunció la retirada del estatus de país libre de sarampión a España, una certificación mantenida desde 2017 y que ahora se ha perdido debido a un repunte preocupante de casos y a una caída de las coberturas vacunales. Esta decisión representa un duro revés para las políticas de salud públicallevadas a cabo por la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha encendido las alarmas sobre la gestión de la vacunación y la prevención de enfermedades que ya se creían superadas.

En el caso de Alicante, Salud Pública ha procedido al aislamiento domiciliario de todos los casos confirmados y bajo estudio en la actualidad, un total de 25. Y, también, a la vacunación de todos los contactos de los casos confirmados y de los que siguen bajo estudio. También, ha recomendado una ventilación adecuada y el uso de mascarillas en el entorno de trabajo de las empresas implicadas, según han confirmado también fuentes de la Consellería de Sanidad valenciana. Además, se ha remitido un escrito a las gerencias de todos los departamentos de salud para trasladar al personal sanitario información esencial para la vigilancia y control epidemiológico del sarampión.

El sarampión es una enfermedad aguda contagiosa. Tiene su origen en un virus de la denominada familia paramyxovirus. Se manifiesta con fiebre, exantema maculopapular, tos, rinitis y/o conjuntivitis. La importancia de la vacunación como medida más efectiva de prevención es, en este caso, crucial.