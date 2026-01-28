¿Por qué España ha vuelto a elevar el número de casos de Sarampión?

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Red Mundial de Virus (GVN, por sus siglas en inglés) ha mostrado su profunda preocupación por el resurgimiento del sarampión en todo el mundo, por lo que ha instado a los países a que instauren medidas para facilitar la vacunación a la población.

La GVN está formada por virólogos de más de 90 centros de excelencia y cuenta con afiliados en más de 40 países, dedicados a impulsar la investigación, la colaboración y la preparación ante pandemias. Ahora, la organización ha advertido sobre el resurgimiento del sarampión, una de las enfermedades virales más contagiosas, que puede ser mortal, especialmente en niños no vacunados.

En 2025, Estados Unidos experimentó su mayor número de casos de sarampión en más de 30 años, con más de 2.242 casos confirmados en 45 estados. Al menos el 11 por ciento de los pacientes requirieron hospitalización, incluyendo casos en niños pequeños, y se confirmaron tres muertes, un aumento drástico en comparación con años recientes.

Los datos colectivos indican que los brotes de sarampión continuarán hasta principios de 2026, con estados como Carolina del Sur reportando cientos de casos activos en brotes localizados. Las autoridades de salud pública advierten de que Estados Unidos, al igual que Canadá, podría perder pronto su estatus de país libre de sarampión si persiste la transmisión.

«El sarampión en cualquier lugar es una amenaza en todas partes. Estos brotes son el resultado de desafíos globales de larga data para mantener una alta cobertura de vacunación infantil y vulnerabilidades persistentes en los sistemas de salud pública», ha indicado el profesor Scott Weaver, director del Centro de Excelencia de GVN en la Rama Médica de la Universidad de Texas (EEUU).

95.000 personas murieron por sarampión en 2024

Además, a nivel mundial, la actividad del sarampión también se mantiene elevada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de la disponibilidad de una vacuna segura y rentable, en 2024 se estimaron 95.000 muertes por sarampión en todo el mundo, principalmente entre niños menores de 5 años no vacunados o con una vacunación insuficiente.

«Fortalecer la inmunización sistemática, la vigilancia y la educación pública es esencial para prevenir nuevos brotes», ha afirmado la profesora Heidi Larson, directora fundadora del Proyecto de Confianza en las Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) y miembro de la Junta Directiva de GVN.

«La vacuna triple vírica (SPR, por sus siglas en inglés) está probada. Además, es segura y eficaz, y mantener una alta cobertura es nuestra mejor defensa», ha destacado Larson, quien ha instado a gobiernos, proveedores de atención médica y agencias de salud pública a promoverla. Asimismo, la GVN ha recomendado fortalecer los sistemas de vigilancia del sarampión para detectar y responder rápidamente a los brotes antes de que se propaguen.

Por último, el organismo aconseja combatir la desinformación sobre las vacunas mediante una comunicación pública basada en la evidencia. Así como apoyar las iniciativas mundiales de inmunización para reducir las enfermedades y muertes prevenibles en todo el mundo.

Virus en España

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

Parte de los brotes detectados en España se han relacionado con casos importados desde países con epidemias activas, como Marruecos o Rumanía, donde el virus circula con mayor intensidad. En estos escenarios, cuando el sarampión llega a comunidades con personas no vacunadas o con protección incompleta, puede generar brotes locales significativos.

Aunque es importante subrayar que la mayoría de los casos importados no necesariamente implican una falla en las fronteras sanitarias per se, sí demuestran que la movilidad internacional y la mezcla de poblaciones con diferentes niveles de inmunización pueden favorecer la reintroducción del virus en entornos donde se había controlado.

La vacunación con dos dosis de la vacuna triple vírica es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y detener su transmisión en la comunidad. Las autoridades sanitarias recomiendan que al menos el 95 % de la población esté vacunada con ambas dosis para lograr y mantener la inmunidad colectiva necesaria para impedir brotes sostenidos.