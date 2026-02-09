Pérez-Reverte saca a la luz la gran mentira de David Uclés: su cambio de opinión sobre la Guerra Civil

Con o sin David Uclés, las jornadas organizadas por Arturo Pérez-Reverte sobre la Guerra Civil española se harán. Sin embargo, el creador de Alatriste no ha querido dejar ningún fleco suelto de cara a la celebración, pospuesta hasta el mes de octubre, y ha señalado una contradicción del autor de La península de las casas vacías que refuerza el argumento de Pérez-Reverte: la de la existencia de una campaña para tumbar las jornadas, lejos de las razones que Uclés dijo tener.

Cuando Uclés informó en sus redes sociales, el pasado 25 de enero, de que no asistiría a las jornadas, explicó que debía mantenerse «fiel a los principios» que defiende. «No estaré en Sevilla en la Edición de Letras, y no porque el título -La guerra que todos perdimos- no sea exacto ni justo», apuntó, sugiriendo así que no todos perdieron la guerra. Añadió que no quería coincidir con José María Aznar o Iván Espinosa de los Monteros -«dos personas que, para mí, quebraron los derechos fundamentales del hombre», dijo entonces-.

El paso atrás de David Uclés molestó a Arturo Pérez-Reverte, que entendió su movimiento como una forma de «construirse un personaje» con el que, además, protagonizó una «imperdonable descortesía». Aunque, una vez conocida su ausencia, Pérez-Reverte valoró que Uclés «se ha desacreditado a sí mismo» y no «desacreditará las jornadas» al no estar.

Pérez-Reverte encuentra a Uclés en la hemeroteca

Para no dejar lugar a dudas, el escritor de La reina del sur las despejó todas desde un principio y, días después, señaló una gran contradicción del escritor, en relación a uno de sus argumentos para justificar su renuncia a participar en las jornadas sobre la Guerra Civil.

Si Uclés cuestionó la existencia de perdedores en ambos bandos en la Guerra Civil para explicar que no iría a Sevilla, apenas unos meses antes afirmó todo lo contrario. Fue el pasado mes de septiembre, en la presentación de El viaje de mi padre, de Julio Llamazares. Entonces, Uclés aseguró que la dedicatoria del libro «ya le ganó». Ésta decía lo siguiente: «A los que perdieron la Guerra Civil española, de uno y otro bando».

«Antes de escribir mi novela fui a muchas presentaciones de otros escritores y de alguna me fui porque decían que sólo querían honrar a las víctimas de una parte», matizó. Tachó esa postura de «muy inhumana». Además, desarrolló que muchos de los jóvenes que tuvieron que ir al frente, por obligación, «no tendrían una noción política establecida ni un pensamiento crítico desarrollado».

«Fueron porque tenían que ir, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya sean de un color o de otro, son inocentes que caen», sentenció. Después, suscribió unas palabras de Llamazares: «Salvo los que dirigieron y ganaron y se beneficiaron de la Guerra Civil, todos los demás perdieron».