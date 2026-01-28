Pérez-Reverte aplaza el congreso sobre la Guerra Civil por amenazas «violentas» de la ultraizquierda

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el presentador Jesús Vigorra han anunciado este miércoles a través de un comunicado la cancelación del congreso Letras en Sevilla, 1936: ¿La guerra que todos perdimos?, que ambos organizaban, debido a la «intención expresada» de grupos de ultraizquierda de «manifestarse de forma violenta en el lugar previsto» para celebrar la XI edición de la cita.

En la nota informativa emitida, los firmantes Vigorra y Pérez-Reverte comentan que la intención de realizar una manifestación violenta por parte de radicales les hace «aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados». Además, señalan a Podemos y a medios afines a este partido político por instar a realizar una «campaña intolerable de presiones» sobre algunos de los participantes en el congreso, «a fin de hacerles renunciar a su intervención en unas jornadas cuyo contenido éstos conocían perfectamente y cuya asistencia habían confirmado hace meses sin plantear objeción alguna».

El pasado domingo, el escritor David Uclés anunció su renuncia a participar en el congreso, alegando incompatibilidad intelectual con otros ponentes, el ex de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Antonio Maíllo, coordinador Federal de Izquierda Unida, también se dio de baja como una protesta contra el título del congreso, y exigió «sensibilidad para no frivolizar» sobre la Guerra Civil.

En el comunicado se destaca que «en el programa de entrevistas y debates, como es habitual en Letras en Sevilla, se incluían encuentros con personalidades destacadas de la vida española, historiadores de prestigio, militares especializados y políticos de diversas tendencias ideológicas: un conjunto equilibrado, ecuánime y de altura intelectual. Sólo Vox y Gabriel Rufián se habían negado a asistir».

Además, inciden en que «se procuró cuidadosamente que estuviesen representados todos los puntos de vista posibles, desde el ex presidente José María Aznar al actual ministro del Gobierno, Félix Bolaños y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que confirmaron su asistencia, como también lo hicieron el coordinador de Izquierda Unida Antonio Maíllo, el ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex Ministro Alberto Ruiz Gallardón, la vicesecretaria del PSOE de Andalucía María Márquez, el ex político Iván Espinosa de los Monteros, el teniente general Félix Sanz Roldán, el director de cine Alejandro Amenábar, el actor Juan Echanove y los historiadores Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Pilar Martínez-Vasseur, Manuel Álvarez Tardío, Gutmaro Gómez Bravo, Zira Box, Fernando del Rey y Julián Casanova, entre otros nombres de extrema solvencia y reconocido prestigio».

La versión de Vigorra y Pérez-Reverte señala directamente a David Uclés, quién, según los firmantes, «conocía perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas». Además, han considerado el mensaje de renuncia «lastimero e infantil» ya que «ofendecualquier inteligencia su renuncia a participar debido a la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros».