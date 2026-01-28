Del derecho al descanso a la macrofiesta: Podemos reclama un festival en Móstoles para miles de personas

La gerente de Podemos, Rocío Esther del Val, imputada en el caso de la niñera de Irene Montero y que se sentó en el banquillo de los acusados investigada por un delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) y por administración desleal, pretende ahora organizar una macro fiesta en el recinto ferial de Móstoles los días 8 y 9 de mayo. Así lo ha solicitado por escrito la gerente de Podemos al Ayuntamiento de Móstoles este mes de enero.

La solicitud de Podemos para organizar la conocida como fiesta de la Primavera, choca con la postura que ha mostrado la portavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, quien hace unos meses, se posicionó en favor de los vecinos de un barrio de la localidad, molestos por el ruido provocado durante la celebración del festival de la Hispanidad. «Exigimos que se ponga fin al uso abusivo del Parque Liana y el recinto ferial de Azorín para fiestas que impiden el descanso vecinal. ¡Basta de ruidos constantes, queremos barrios para vivir, no para sufrir. El descanso es un derecho!», aseguraba la formación morada en un comunicado.

La fiesta de la primavera, que ahora quiere organizar Podemos, espera recibir a miles de personas que, durante dos días, podrán presenciar una actuación musical a partir de las 22 horas. El programa de este festival también recoge una exposición de fotografía, charlas, food trucks y puestos de bebida.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Móstoles para conocer si han autorizado a Podemos para la realización de este macroevento. Fuentes municipales han asegurado que están estudiando la documentación presentada por el solicitante (Podemos) y hay que valorar que cumplan con las medidas de seguridad pertinentes y ofrezca garantías para evitar molestias vecinales, como el ruido que pueda provocar en la zona. «El Ayuntamiento de Móstoles quiere garantizar el descanso de los vecinos», señalan fuentes municipales.

«Podemos parece haber cambiado de postura sobre la prioridad de anteponer el descanso vecinal a las fiestas, lo que pone de manifiesto su incoherencia y sectarismo», añaden las mismas fuentes consultadas.

La fiesta de la Primavera de Podemos es el evento anual por antonomasia de la formación morada que cada año ha tenido lugar en un espacio diferente convirtiéndose en un acto de campaña cargado de «charlas, política y bailoteos con la música en directo» tal y como describe la formación de Irene Montero.

Pirotecnia silenciosa

A esta crítica, se suma la propuesta de Podemos Móstoles que elevará al próximo Pleno una moción para solicitar pirotecnia silenciosa en las fiestas, con el objetivo de «adaptar las celebraciones populares a criterios de sostenibilidad, convivencia, seguridad y respeto a la salud pública.

«La pirotecnia tradicional de alta potencia sonora genera importantes molestias vecinales, riesgos para la seguridad y graves consecuencias para colectivos especialmente vulnerables, como personas con Trastorno del Espectro Autista, bebés, personas mayores o con patologías cardiorrespiratorias y neurológicas», asegura el texto de la moción que firma Monterreal.

«Nuestra propuesta apuesta por un modelo de celebraciones más humanas, inclusivas y responsables, que ponga en el centro el bienestar de las personas y el respeto a los animales. Móstoles tiene que avanzar hacia un modelo de festejos más inclusivo, responsable y respetuoso con su ciudadanía», añaden desde la formación morada.