Pérez-Reverte invitará al foro de la Guerra Civil a Iglesias «para discutir» sin «enviar bots» en octubre

El escritor y ex corresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte ha lanzado este lunes una invitación directa a Pablo Iglesias para participar en el foro 1936: La Guerra que todos perdimos, previsto del 5 al 9 de octubre, y debatir «de manera razonable», sin ataques ni campañas de acoso. La propuesta llega desde la rueda de prensa en Sevilla realizada este lunes para explicar la suspensión temporal de las jornadas citadas sobre la Guerra Civil debido a amenazas de boicot por la presencia, entre otros, del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Parte de la izquierda radical y Podemos amenazaron con atacar el recinto de Cajasol, donde estaban programadas.

«Vamos a invitar a Pablo Iglesias para que, en vez de enviarnos bots, oleadas de escrachadores o jarabe democrático, si quiere se presente aquí a debatir y discutir de una manera razonable y civilizada», ha declarado Pérez-Reverte durante la rueda de prensa junto al periodista Jesús Vigorra. Según el escritor, la cancelación del ciclo no responde a problemas logísticos, sino al miedo a la presión de sectores de extrema izquierda y de Podemos, que buscan bloquear cualquier espacio de debate histórico que no se ajuste a su narrativa.

Vigorra ha recordado este lunes durante la rueda de prensa que Iglesias ya ha sido invitado en varias ocasiones y ha subrayado que el objetivo del foro es abrir un debate plural sobre la Guerra Civil, lejos de la polarización y de los intentos de «blanquear» cualquier postura política. En palabras de Pérez-Reverte, «es gravísimo que unas jornadas culturales se tengan que cancelar por amenazas o presión política. Necesitan mantener la tensión y la violencia para justificarse a sí mismos».

Reverte ha recordado que el título original de las jornadas era 1936: ¿La guerra que todos perdimos?, pero que debido a un error en la maquetación se habían omitido los signos de interrogación. «Un detalle menor», ha dicho. «Cuando se montó la bronca, para suavizar el ambiente, dimos la orden de ponerlos, pero no dio tiempo a incluirlos en el título», ha explicado.

Pérez-Reverte ha destacado que, más allá de las pasiones ideológicas, «en la Guerra Civil, lo sabe cualquier imbécil, perdimos todos, perdimos vidas, hogares», dejando claro que el foro aspira a analizar la historia desde la pluralidad y no desde la revancha política. «Se perdió en progreso de la mujer, libertades, cultura, democracia», ha destacado Pérez-Reverte. «Esa pérdida es la que se refería el título de las jornadas, y lo vamos a mantener», ha zanjado.

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el presentador Jesús Vigorra anunciaron el pasado miércoles 28 de enero la cancelación de las jornadas. En un comunicado conjunto, los organizadores explicaron entonces, como se ha mencionado anteriormente, que, ante la amenaza de disturbios y coacciones, recomendaron a Cajasol aplazar los debates hasta nueva fecha, que se ha anunciado este lunes por la tarde. Serán del 5 al 9 de octubre.

El clima de tensión se intensificó el pasado domingo, cuando el escritor David Uclés renunció a participar en el congreso alegando incompatibilidad intelectual con otros ponentes, entre ellos el ex diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y el ex presidente del Gobierno José María Aznar. Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, también se dio de baja como protesta por el título del congreso, exigiendo «sensibilidad para no frivolizar» sobre la Guerra Civil. El escritor jienense David Uclés (Úbeda, 1990) ganó la 82ª edición del Premio Nadal de Novela (2026) con su obra La ciudad de las luces muertas, una novela de realismo mágico ambientada en la Barcelona de posguerra.