RTVE ha disparado las compras de programas a productoras externas en 2025 hasta rozar los 280 millones de euros, lo que supone aumentar en 50 millones el coste de 2024. Este incremento en la compra de programas ajenos a la plantilla de RTVE coincide con la llegada de José Pablo López a la presidencia de la cadena pública, en diciembre de 2024.

Se da la circunstancia de que el gasto en 2025 es el mayor de los últimos años a excepción de 2023, ejercicio que estaba al frente de la Dirección de Contenidos de RTVE el propio López -fue cesado en marzo de 2024-.

Se trata de programas como Masterchef o series como Valle Salvaje, que ya estaban en la parrilla de la cadena, pero también de otros polémicos como Mañaneros, Malas Lenguas, o Directo al Grano. Programas que han sido criticados por el Consejo de Informativos de TVE por «falta de rigor» y por tener una clara tendencia a favorecer las tesis del PSOE y del Gobierno.

RTVE ha gastado en 2025 -según los datos publicados por la propia cadena- 278,5 millones de euros en productoras. En 2024 fueron 227,7 millones, y en 2023, 291 millones. La cifra es desorbitada respecto a la de 2022 -142 millones-, 2021 -157,7 millones- y 2020 -157,9 millones-.

La cifra de gasto de la cadena pública no ha pasado desapercibida en el sector de la televisión. Sobre todo porque, además, las cadenas privadas tienen que financiar en parte a RTVE en virtud de la ley que eliminó la publicidad de la televisión pública.

«Están gastando como nunca sin límite. Juegan a otra cosa diferente que las cadenas privadas, comerciales, que se deben al mercado publicitario y a la cuenta de resultados. RTVE juega en otra liga y con las marcas marcadas», señala un ejecutivo del sector.

Se trata señalan algunas fuentes de competencia desleal ya que disparan con dinero público. De hecho, este año el presidente de RTVE ha solicitado una inyección extra de fondos a la SEPI de 60 millones de euros. En su comparecencia en el Congreso de la semana pasada, López anunció un superávit de 45 millones en 2025.

El objetivo de RTVE es ganar en audiencia a las privadas y ser líder del sector en España. Pero, de momento, aunque cuenta con la ventaja de que en la cadena pública no se producen cortes para la publicidad, Antena 3 se mantiene líder mes tras mes en audiencias, con La 1 en segunda posición y con Telecinco marcando mínimos históricos.

Este año la productora que más ha facturado es Shine, la responsable de Masterchef y Maestros de la costura, seguido de las diferentes marcas de Mediapro. Una de esas marcas es El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, que sumó 16 millones en contratos sin contar -se contabilizó en 2024- el de La Revuelta.

RTVE destinó en 2025 más de 15 millones para Malas Lenguas, más de 14 millones para Mañaneros y casi siete millones para Directo al grano, que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró. Son los tres programas, junto a la presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, que más polémica han generado dentro y fuera de la cadena por sus opiniones favorables al Gobierno y por no cumplir con las normas que sí deben cumplir los profesionales de la cadena pública.