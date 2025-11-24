RTVE ha gastado en lo que va de año 19,1 millones de euros para poner en antena los polémicos programas Mañaneros, Malas Lenguas y Directo al Grano, que presentan Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró, acusados por la oposición de defender a diario desde la cadena pública los argumentos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha desvelado este lunes el presidente de RTVE, José Pablo López, en una respuesta parlamentaria, en lo que va de año ha gastado 9,1 millones de euros en Mañaneros, 8,76 millones a Malas Lenguas, y 1,3 millones a Directo al Grano.

El presidente de RTVE desgrana los gastos de cada programa entre el coste para las productoras hasta las dietas y otros gastos menores. Quedan así:

Los tres programas han sido polémicos por sus presentadores, a los que se acusa incluso desde dentro de RTVE de defender al Gobierno con sus opiniones torpedeando y golpeando la imagen y la credibilidad de la cadena pública.

Desde el Consejo de Informativos de RTVE se ha criticado duramente estos programas y están tratando desde hace semanas de hacer una consulta pública entre la plantilla para decidir qué acciones de protesta tomar, mientras ellos visten de negro los viernes en señal de protesta.

Sin embargo, denuncian que desde la cúpula de la cadena se les impide realizar esta consulta alegando a los derechos de protección de datos de la plantilla, mientras sí han hecho recientemente otras consultas sobre temas menores.

Bronca en RTVE

Además, en los últimos días se ha vivido una monumental bronca en RTVE a costa del contrato de formación al que ha tenido acceso el hijo de Xabier Fortes, presentador del Canal 24 Horas. Carmen Sastre, ex consejera de la cadena a propuesta del PP y ex directiva de RTVE, denunció en un mensaje en sus redes sociales el contrato del hijo de Fortes precisamente como reportero de noticias en el Canal 24 Horas, acusándole de enchufismo y recordando que muchos jóvenes no tienen esa opción.

Fortes contestó inmediatamente insultando a Sastre y explicando que su hijo había hecho las prácticas de verano en RTVE como muchos otros y que, después, firmó un contrato de formación de un año que termina «en dos semanas».

A partir de ahí, las redes han ardido entre quienes defienden a Fortes -criticó que se le atacara a él a través de su hijo, «un chaval»- y los que defienden a Sastre, que fue acusada de enchufar a su hermana durante su etapa en la cadena pública.

El Consejo de Informativos ha salido en defensa de Fortes con un duro comunicado en el que condena «los insultos hacia trabajadores de TVE», y recuerda «que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias».

Fuentes sindicales señalan que no es normal que los contratados en formación hagan un directo de una noticia y que, además, sea de la noticia del día, desde el Tribunal Supremo.

El hijo de ⁦@xabierfortes⁩ ya está colocado en TVE.Aquí en un directo en el canal 24 horas. Me dicen q esta contratado hasta q salga la oposición(le da puntos)Curioso q tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE.Yo no coloque a mi hija cuando era directiva. pic.twitter.com/3PPyPvppl3 — Carmen Sastre (@Carmensastre12) November 20, 2025

