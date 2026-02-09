El sector del aceite de oliva es uno de los más afectados por las condiciones climáticas de las últimas semanas. En concreto, se han registrado daños devastadores en las ocho provincias, y con pérdidas del 50-80% en el olivar de Jaén, con miles de hectáreas inundadas. Unas pérdidas que ya suponen 200 millones de euros.

De esta forma, la situación en el olivar de Jaén ha empezado a ser bastante crítica después de las últimas lluvias. «Tenemos aproximadamente en la provincia 1/3 del fruto sin recolectar, con el fruto ya caído en el suelo en su mayoría. Y de este fruto el 50% no va a la almazara, por lo que podemos estar hablando de pérdidas muy importantes para la provincia», indica a OKDIARIO Juan Luis Ávila, responsable de Olivar y aceite de oliva de COAG.

«Estamos hablando de entre 50.000 y 70.000 toneladas de aceite de oliva que se han perdido. Y eso al precio que tenemos actualmente, en torno a los 4 euros de media el kilo, pues podemos estar hablando de 200 millones de euros en pérdidas para la provincia. Unas pérdidas muy importantes que sólo se van a subsanar con ayudas de la Administración para compensar a los agricultores. Porque, al fin y al cabo, esto es el mantenimiento de la provincia de Jaén», ha indicado.

Afectará al precio del aceite de oliva

Por otro lado, los agricultores de COAG también advierten de que las consecuencias del temporal trascienden ya a las fluctuaciones del precio del aceite de oliva. Así, Francisco Elvira, secretario general de COAG en Jaén, es contundente: «No tenemos los márgenes que manejan los supermercados. El campo no se beneficia cuando hay fuertes oscilaciones en el precio. Lo importante es que nuestra producción, como puede pasar este año, no se hunda en un porcentaje del 50% como parece. Eso nos mata».

Por tanto, la provincia de Jaén, corazón del olivar mundial, enfrenta una de las peores campañas de su historia reciente. «La provincia tiene más o menos un tercio de la campaña por delante y el 80% de la aceituna está en el suelo. El fruto se ha arrancado del árbol por el aire y el agua y, cuando podamos entrar en las fincas, podremos cuantificar el daño real después de salvar la aceituna que quede viva», ha destacado Francisco Elvira.

El olivar es una producción estratégica en toda Andalucía y especialmente en Jaén, donde vertebra la economía provincial. El impacto en el empleo está siendo dramático. «La gente de aquí se sube por las paredes. La zona vive principalmente del aceite», ha lamentado Elvira.